Sieg gegen Aufsteiger Como: Roma setzt Aufwärtstrend fort

Mit Mats Hummels auf der Bank hat die AS Rom ihren Aufwärtstrend in der italienischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Trotz 0:1-Rückstands setzte sich der Hauptstadtklub gegen Aufsteiger Como 1907 mit 2:1 (0:1) durch und verbuchte den vierten Pflichtspielsieg in Folge. Die Roma liegt auf Platz acht der Serie A aber noch vier Punkte hinter einem Europapokalrang zurück.