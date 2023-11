Später Ausgleich: Schweiz muss noch auf EM-Ticket warten

Anzeige

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz muss noch ein wenig um das Ticket zur Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland bangen. Das Team um den Leverkusener Bundesligaprofi Granit Xhaka, mit 119 Einsätzen nun alleiniger Rekordnationalspieler seines Landes, musste sich in Felscut/Ungarn gegen den nominellen Gastgeber Israel nach langer Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen und kann damit von der Mannschaft von Alon Hazan noch abgefangen werden.

Der Augsburger Ruben Vargas (36.) brachte die von Murat Yakin trainierten Eidgenossen - mit vier Bundesligaprofis in der Anfangsformation - verdient in Führung, wenig später scheiterte Mittelfeldspieler Vargas an der Latte (41.). Auch danach hatten die Schweizer Chancen, ließen diese aber ungenutzt.

Shon Weissman (89.) glich schließlich noch aus und hielt den Rückstand seiner Mannschaft auf die Schweiz bei vier Punkten - allerdings stehen nur noch zwei Partien aus. Israel hat aber zumindest seine Teilnahme an den Play-offs im kommenden März sicher.

Der Mainzer Edimilson Fernandes flog in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz (90.+4).

Israel, das binnen zehn Tagen vier Qualifikationsspiele bestreiten muss, kann wegen der derzeitigen Bedrohungslage gemäß eines UEFA-Beschlusses keine Heimspiele im eigenen Land austragen.