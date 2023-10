Sportwetten: Bayer und Eintracht mit Favoritenrolle

Anzeige

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben laut bwin vor den Europacupduellen am Donnerstag jeweils die Favoritenrolle inne. Laut des Sportwettenanbieters wird die Werkself mit einer Siegquote von 1,43 in der Europa League beim norwegischen Vertreter FK Molde (Quote 6,50) notiert.

In der Conference League notiert der Buchmacher Eintracht Frankfurt mit einer Siegquote von 2,40 beim griechischen Vertreter PAOK Saloniki (Quote 2,60) ebenfalls leicht im Vorteil.

In einem Duell auf Augenhöhe ist der zweite Sieg des SC Freiburg in der laufenden Europa League gegen das minimal favorisierte Team von Conference-League-Sieger West Ham United (Quote 2,55) mit dem 2,60-fachen des Einsatzes notiert.