Sportwetten: Deutschland klarer Favorit auf Gruppensieg

Trotz der knappen Ausgangslage haben die Buchmacher keinen Zweifel an der direkten WM-Qualifikation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Quote von 1,05 für Gruppenplatz eins des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Hauptkontrahent Slowakei ist mit einer Quote von 8,00 gelistet. Nach vier von sechs Spieltagen liegt die DFB-Elf lediglich aufgrund der um zwei Treffer besseren Tordifferenz auf Platz eins der Gruppe A vor den Slowaken.

Den mit drei Punkten weniger auf Rang drei liegenden Nordiren werden bei einer Quote von 21,00 nur noch krasse Außenseiterchancen auf den Gruppensieg eingeräumt. Für die kommende Partie gegen das Schlusslicht Luxemburg ist Deutschland ohnehin haushoher Favorit. Für einen Dreier im Stade de Luxemburg gibt es lediglich das 1,08-Fache des Einsatzes zurück, ein Heimsieg der noch punktlosen Gastgeber ist dagegen mit einer Quote von 21,00 notiert. Für ein Unentschieden liegt die Quote bei 10,50.