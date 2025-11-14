Strasser ärgert sich nach Niederlage

Der luxemburgische Fußball-Nationaltrainer Jeff Strasser ärgert sich über die vergebene Überraschung gegen den Favoriten Deutschland in der WM-Qualifikation. "Wir haben nach vorne verteidigt, sind Deutschland angelaufen und haben sie vor Probleme gestellt. In der ersten Halbzeit müssen wir uns belohnen", sagte Strasser nach der 0:2 (0:0)-Niederlage im Stade de Luxembourg.

Besonders in der ersten Halbzeit spielte der 97. der FIFA-Weltrangliste stark auf. Nach dem Wechsel entschied Doppelpacker Nick Woltemade (49., 69.) die Begegnung. "Wir sind gnadenlos bestraft worden. Eine Mannschaft wie Deutschland, mit so einer Qualität, nutzt solche Fehler aus", sagte Strasser.

Luxemburg liegt nach fünf Niederlagen mit null Punkten auf dem letzten Platz in der Gruppe A.