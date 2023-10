Süle und Tah einig: Sie wollen Popp in ihrem Team

Anzeige

Niklas Süle und Jonathan Tah lächelten sich kurz an, dann waren sie sich schnell einig. "Alex Popp. Die hat einen starken Kopfball und ist eine richtige Mittelstürmerin", antworteten die beiden Nationalspieler auf einer Pressekonferenz für Fans während der US-Reise auf die Frage, mit welcher Spielerin sie gerne in einem Team spielen würden.

Süle und Tah stellten sich per Videoschalte den Fragen der mehr als 40 Anhänger. Die Teilnahme hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) per Gewinnspiel verlost. Der Dortmunder Süle verriet, dass er als kleiner Junge gerne LKW-Fahrer geworden wäre. Die glücklichsten Momente in seinem Leben seien die Geburten seiner beiden Söhne gewesen.

Tah gab zu, dass es in seinem Leben Situationen gegeben habe, "in denen man an sich gezweifelt hat". Dann müsse man, so gut es gehe, aus seinen Emotionen rauskommen und das Ganze von außen betrachten. "Da haben mir Familie und Freunde sehr geholfen, auch darüber zu reden", sagte der Leverkusener.