Tedesco beruft Bundesliga-Trio in belgisches Aufgebot

Anzeige

Belgiens Fußball-Nationaltrainer Domenico Tedesco will mit drei Bundesliga-Profis die noch fehlenden Punkte für die Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland einfahren. Der ehemalige Bundesliga-Coach nominierte Stürmer Lois Openda (RB Leipzig), Mittelfeldspieler Olivier Deman (Werder Bremen) und Torwart Koen Casteels (VfL Wolfsburg) für die Spiele in Österreich am 13. Oktober und gegen Schweden am 16. Oktober.

Belgien liegt mit 13 Zählern vor den punktgleichen Österreichern auf Platz eins der Gruppe F, Schweden (6) ist Dritter. Bei einem Sieg gegen Österreich wäre Belgien sicher bei der EM dabei, anderenfalls reicht auch ein Punkt gegen Schweden.