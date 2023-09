Ter Stegen will die Nummer eins: "Ich tue alles dafür"

Anzeige

Marc-Andre ter Stegen sieht im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die riesige Chance, endlich Manuel Neuer zu verdrängen. "Ich bin im Moment die Nummer eins. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich werde alles dafür tun, dass ich diesen Status behalte", sagte der Stammtorwart des FC Barcelona am Mittwoch in Wolfsburg.

Während sich ter Stegen in Topform befindet und in Barcelona im Zuge seiner Vertragsverlängerung zum stellvertretenden Kapitän aufgestiegen ist, kämpft Neuer immer noch um sein Comeback. "Die Situation hat sich verändert", betonte ter Stegen daher. "2017 oder 2018 war Manuel Neuer die klare Nummer eins, dementsprechend habe ich meine Leistung gezeigt und meine Hoffnung gehabt." Neuer spielte aber die WM.

In den Länderspielen gegen Japan am Samstag in Wolfsburg (20.45 Uhr/RTL) und gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund will ter Stegen sich "mit den Jungs auf höchstem Niveau beweisen" und seine "Spiele spielen". Es gehe am Ende allein um Leistung.