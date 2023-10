Bei einem Anschlag in Brüssel wurden zwei Menschen erschossen

Bei einem Anschlag in Brüssel wurden zwei Menschen erschossen

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden ist nach einem mutmaßlichen Terror-Anschlag in Brüssel abgebrochen worden. Ein Verdächtiger soll nun niedergeschossen worden sein.

Polizei schießt mutmaßlichen Täter nieder

Nach dem Anschlag in Belgiens Hauptstadt Brüssel haben Polizisten einen Verdächtigen niedergeschossen.

Ein bewaffneter Mann hatte am Montagabend auf offener Straße um sich geschossen. Wie die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel laut "Süddeutscher Zeitung" am Dienstagmorgen mitteilte, hat die belgische Polizei einen bewaffneten Verdächtigen niedergeschossen. Ob es sich aber auch um den tatsächlichen Täter handelt, sei noch nicht gesichert. Wie die "ARD" berichtet, soll es sogar ein Video der Tat geben.

Premierminister Alexander de Croo hat seine Landsleute zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. In Belgien herrscht aktuell die höchste Terrorwarnstufe.