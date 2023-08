Thiaw träumt von Heim-EM: "Mein größtes Ziel"

Anzeige

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw betrachtet den Wechsel 2022 von Schalke 04 zum italienischen Topklub AC Mailand als entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung. "Ich bin reifer geworden, übernehme mehr Verantwortung", sagte der 22-Jährige im Interview mit der Sport Bild. Zudem sei er inzwischen "ehrlicher mit mir selbst, auch selbstkritischer."

Daher träumt der Innenverteidiger nach seinen ersten beiden Länderspielen auch von der Heim-EM 2024. "Die EM im eigenen Land ist mein größtes Ziel", sagte Thiaw. Dafür müsse er aber "beim AC Mailand jeden Tag weiter hart arbeiten".

Kraft zieht der ehemalige U21-Europameister auch aus seinem Glauben. "Ich bin Moslem, gläubig aufgewachsen und kam früh mit der Religion in Kontakt. Ich bete fünfmal am Tag, halte mich an den Ramadan", erklärte Thiaw.