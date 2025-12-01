- Anzeige -
Fußball international

Thomas Müller: Erster Titel in der MLS - doch der zählt offiziell nicht

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 15:03 Uhr
  • Maximilian Kayser

Partystimmung bei Thomas Müller und den Vancouver Whitecaps: Sie konnten am Wochenende den Titel in der Western Conference der MLS gewinnen. Jedoch: Offiziell zählt diese Meisterschaft gar nicht.

Von Maximilian Kayser

Besser konnten die ersten Monate von Thomas Müller in Nordamerika gar nicht laufen: Bereits in der ersten Saison mit seinem neuen Verein steht er im MLS-Finale. Am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit siegten Müllers Vancouver Whitecaps im Finale der Western Conference mit 3:1 gegen den San Diego FC.

Das wurde gebührend mit einem Pokal für die "Western Conference Champions" gefeiert. Müller zeigte sich überglücklich: "Ich bin so stolz auf mein Team, diese Gruppe hat so viel verdient."

War das also der zweite Titel mit Vancouver für die FC Bayern-Legende nach dem kanadischen Pokal? Auch wenn die Whitecaps-Spieler es wie eine Meisterschaft feierten: Diese ist nur inoffiziell.

Das Wichtigste in Kürze

  • MLS: Thomas Müller und Vancouver Whitecaps im Finale gegen Lionel Messi

  • Vor dem MLS-Finale: Alle Duelle zwischen Thomas Müller und Lionel Messi

FIFA erkennt den MLS-Titel von Thomas Müller nicht an

Der Grund liegt beim Weltverband FIFA. Dieser erkennt die beiden MLS-Conference-Titel nicht als richtige Titel an. In Thomas Müllers offizieller Statistik wird dieser Pokal also nicht auftauchen.

Das gleiche gilt auch für Lionel Messi: Der Superstar gewann mit Inter Miami problemlos das Finale der Eastern Conference gegen den New York City FC mit 5:1. Um den "richtigen" Titel zu erhalten, müssen die beiden nun also im MLS-Finale siegen. Dieses findet am 6. Dezember um 20:30 Uhr deutscher Zeit in Miami statt.

Sollte Thomas Müller die Whitecaps tatsächlich zum Sieg führen, wäre es die erste MLS-Meisterschaft für die Kanadier. Auch die Western Conference hatten sie bisher noch nie gewinnen können. Bereits jetzt trug Publikumsliebling Müller also zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte bei. Dieser wurde trotz "inoffiziellem" Titel gebührend gefeiert.

Externer Inhalt

Lionel Messi gegen Thomas Müller im MLS-Finale

Im MLS-Finale steht jetzt ein besonderes Legendenduell an: Zuletzt standen sich Thomas Müller und Lionel Messi 2023 gegenüber. In der Champions League besiegte der FC Bayern damals gegen Paris Saint-Germain und Messi zwei Mal.

Überhaupt ist Müller ein echter Messi-Angstgegner: Insgesamt steht es in direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden 8:3 für den Deutschen. Sollte Müller das MLS-Finale gewinnen, wäre es sein 35. Titel auf Vereinsebene – der dann auch in sämtlichen Statistiken zählen würde.

