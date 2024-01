Filip Stojilkovic (1. FC Kaiserslautern)

Zwei Millionen Euro überwies der SV Darmstadt im Januar 2023 an den FC Sion, doch wirklich überzeugen konnte Filip Stojilkovic in seiner Zeit bei den Lilien bisher nicht. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der zweiten Bundesliga erzielte er immerhin noch drei Treffer. In der aktuell laufenden Bundesliga-Spielzeit kam er kaum zum Einsatz und blieb torlos. Der Stürmer wechselt deshalb auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern. © IMAGO/Dan Weir/IMAGO/IMAGO/Dan Weir