Toni Kroos: Kritik an Wechsel-Wahnsinn nach Saudi-Arabien ist vorbildlich - ein Kommentar

Die kritischen Stimmen zum saudi-arabischen Transferwahnsinn halten sich in Kreisen der Topspieler aber in Grenzen. So entschieden wie Toni Kroos von Real Madrid hat bisher zumindest kaum ein Star sein Unverständnis geäußert.

Über 800 Millionen Euro investierte die Saudi Pro League in diesem Sommer bereits in Starspieler aus Europa.

Kroos kann Wahl von Geld statt Top-Fußball nicht nachvollziehen

Der Ex-Spieler des FC Bayern München hat ein massives "Problem" damit, wenn sich Spieler im besten Fußballalter zwischen 26 und 28 Jahren, die "absolute Top-Qualität" besitzen, gegen die Jagd nach Titeln in Europas Topligen und der Champions League entscheiden.

"So ein Einschnitt in seine sportliche Karriere, von seinen Ansprüchen, das nur wegen Geld so runterzuschrauben – davon bin ich kein Fan", stellte Kroos unmissverständlich klar.

Der Weltmeister von 2014 spricht damit einen wichtigen Punkt an, denn besagte Spieler treffen damit eine Entscheidung, nach der es wahrscheinlich keinen Weg mehr zurück an Europas Spitze geben wird. Zu groß ist der Einfluss von mehreren Jahren in einer Liga mit deutlich niedrigerem Niveau auf die eigene Leistungsfähigkeit.