Vom 1. bis zum 31. Januar 2024 haben der FCB, die 17 anderen Bundesligisten sowie die Vereine aus England und Frankreich die Möglichkeit, ihre Mannschaft zu verstärken oder Akteure abzugeben. In Spanien und Italien ist dies erst ab dem 2. Januar möglich, in Portugal startet die Transferperiode am 3. Januar.

Aber auch die Bundesliga hielt sich nicht zurück, der FC Bayern vermeldete mit dem Transfer von Harry Kane gar einen neuen Rekord. Auch im Winter-Transferfenster dürfte sich einiges beim deutschen Rekordmeister tun, vor allem in der Defensive soll Verstärkung her.

Ob er die in Stuttgart bekommen wird, ist aber fraglich. Schließlich sind auf seiner Position im Mittelfeld Angelo Stiller und Atakan Karazor gesetzt. Laut "Sky"-Informationen strebt der VfB eine Leihe inklusive Kaufoption an, Porto wolle Gruijc aber sofort verkaufen.

Für den FSV bestritt der Deutsch-Marokkaner in der laufenden Saison bislang 13 Bundesliga-Partien und hat in Mainz noch einen Vertrag bis 2025.

An der alten Försterei machte Becker 140 Pflichtspiele, in denen ihm 50 Torbeteiligungen gelangen.

+++ Union findet Bonucci-Nachfolger in der Bundesliga +++

Union Berlin reagiert auf den bevorstehenden Abgang von Leonardo Bonucci reagieren (siehe unten) und hat einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet.

Demnach kommt Kevin Vogt von Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim an die alte Försterei. Vogt war in der ersten Jahreshälfte Stammspieler in Hoffenheim, Union bezahlt etwas weniger als zwei Millionen Euro an die Sinsheimer, wo der 32-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 hatte.

Vogt bringt die Erfahrung von 319 Bundesliga-Spielen mit, den Abstiegskampf kennt er aus seinen Stationen in Hoffenheim, Augsburg und Köln bereits bestens.