Transfers am Deadline Day: BVB wohl vor Leihe von Chelsea-Talent - News und Gerüchte im Ticker

Wer kommt und wer geht? Das Winter-Transferfenster schließt am 3. Februar. Hier findet ihr alle Gerüchte und fixen Wechsel des Winters 2024/25.

Heute am 3. Februar ist in Fußball-Europa der Deadline Day! Bis heute Abend können die Bundesligisten und anderen Vereine in Europas Topligen noch Transfers für die Rückrunde tätigen. ran fast für euch die wichtigsten Gerüchte und fixen Wechsel zusammen.

+++ Top-Thema: BVB vor Leihe von Chelsea-Talent +++ Carney Chukwuemeka steht kurz vor einem Wechsel zum BVB. Wie die "Daily Mail" und "Sky" berichten, soll der 21-Jährige via Leihe bei den "Schwarz-Gelben" anheuern. Demnach sollen sich die Dortmunder sogar eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler gesichert haben. Diese soll laut englischen Medien bei 48 Millionen Euro liegen.

+++ 11:45 Uhr: Stuttgart bedient sich in der Schweiz +++ Der VfB Stuttgart hat laut "Sky" Abwehrspieler Luca Jaquez verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt demnach aus Luzern zu den Stuttgartern und kostet zwischen sechs und sieben Millionen Euro Ablöse. Neben dem VfB soll auch Lille an einem Transfer interessiert gewesen sein, Jaquez favorisierte aber den Bundesligisten.

+++ 11:25 Uhr: Premier-League-Klub kauft FCN-Stürmer +++ Vom FCN in die Premier League: Der 1. FC Nürnberg hat bei Stefanos Tzimas die Kaufoption gegenüber PAOK FC gezogen und sich mit Brighton & Hove Albion zugleich auf einen Transfer mit anschließender Rückleihe bis zum kommenden Sommer geeinigt. Der 19-jährige Stürmer ist seit vergangenem Sommer vom Club ausgeliehen und erzielte seitdem in 17 Spielen zehn Tore. Brighton legt für den Angreifer mehr als 25 Millionen Euro auf den Tisch.

+++ 11:00 Uhr: HSV vermeldet nächsten Transfer +++ Und schon wieder kann der HSV Vollzug vermelden. Der 18 Jahre alte Norweger Alexander Rössing-Lelesiit wechselt fest von Lilleström SK in die Hansestadt und unterzeichnet einen langfristigen Kontrakt. Der Youngster ist auf beiden offensiven Flügeln zuhause und wurde von Sportvorstand Stefan Kuntz als "Top-Talent mit einem spannenden Profil und reichlich Perspektive" angekündigt.

+++ 10:50 Uhr: Werder leiht Leipzig-Stürmer aus +++ Verstärkung für Werder Bremen. Der Bundesligist leiht Stürmer Andre Silva von RB Leipzig bis zum Saisonende aus, das bestätigten die Vereine. "Für Andre ist die Leihe nach Bremen eine gute Möglichkeit, wieder viel Spielpraxis zu sammeln und seinen Torinstinkt unter Beweis zu stellen. Er bleibt in der Liga, insofern wird er nicht viel Eingewöhnungszeit benötigen", erklärte RB-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

+++ 10:58 Uhr: HSV holt neuen Innenverteidiger +++ Der Hamburger SV hat die Verpflichtung von Aboubakar Soumahoro verkündet. Der 19-jährige Innenverteidiger, der auch als Außenverteidiger spielen kann, kommt vom FC Paris zum HSV. "Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Clubs zu erreichen", wird er zitiert.

+++ 10:15 Uhr: BVB kassiert öffentliche Transfer-Absage +++ John Textor, seines Zeichens Klub-Boss von Olympique Lyon, hat dem BVB im Werben um Wusnchspieler Rayan Cherki öffentlich eine Absage erteilt. "Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Nein, keine Chance", sagte der US-Amerikaner im Rahmen des Ligue-1-Spiels gegen Marseille am Sonntagabend bei "Canal+". "Er wird nicht gehen." Die Schwarzgelben waren bereits im vergangenen Sommer an dem Offensivspieler interessiert, doch auch seinerzeit kam es nicht zu einem Wechsel.

+++ 09:15 Uhr: Joao Felix vor nächstem Wechsel +++ Joao Felix wird weiter nicht glücklich. Erst im vergangenen Sommer wechselte der Portugiese für rund 52 Millionen zum FC Chelsea, nun soll das Kapitel bei den "Blues" bereits wieder beendet sein. Wie "Sky Italia" erfahren haben will, soll die AC Mailand am 25-Jährigen interessiert sein. Der Haken: Dem Vernehmen nach will Chelsea den Offensivstar nur per Leihe abgeben, wenn der Transfer eine Kaufpflicht beinhalten sollte.

+++ 08:35 Uhr: Sergio Ramos setzt Karriere in Mexiko fort +++ Real-Legende Sergio Ramos hat wohl einen neuen Klub gefunden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der Spanier kurz vor einer Unterschrift bei CF Monterrey stehen. Der mittlerweile 38-Jährige spielte bis zum vergangenen Sommer beim FC Sevilla und war seither ohne Klub.

+++ 08:15 Uhr: RB-Stürmer kurz vor Leihe zu Werder Bremen +++ Werder Bremen hat sich im Kampf um die europäischen Plätze in der Bundesliga wohl nochmals verstärkt. Der Werderaner stehen nach Informationen von "Sky", "Bild" und "kicker" kurz vor der Verpflichtung von Andre Silva. Der Portugiese soll per Leihe von RB Leipzig kommen, der Deal soll allerdings keine Kaufoption enthalten. Silva kommt mit der Erfahrung aus 129 Spielen in der Bundesliga in den Norden und kann insgesamt 56 Tore im deutschen Oberhaus vorweisen.

+++ 07:30 Uhr: BVB-Flirt Marcus Rashford wechselt zu Aston Villa +++ Lange war Marcus Rashford auch beim BVB ein Thema. Letztendlich hat sich der Engländer allerdings für einen Verbleib auf der Insel entschieden. Der 27-Jährige wird den Rest der Saison bei Aston Villa verbringen. Zudem sicherte sich der Verein dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 48 Millionen Euro. Die Zeit von Rashford bei Manchester United könnte somit endgültig vorbei sein.

Deadline Day 2025: Wie lange ist das Transfer-Fenster heute am geöffnet? Bis 20:00 Uhr können die Bundesliga-Vereine am 3. Februar noch Neuzugänge verpflichten. Vor allem Borussia Dortmund könnte am letzten Tag des Transferfensters nochmal am Kader arbeiten. Doch wann schließen die Transferfenster in den anderen europäischen Top-Ligen? In der Serie A sind Transfers ebenfalls noch bis 20:00 Uhr möglich. Die Ligue 1 schließt eine Stunde später ihre Türen, die Premier League und die spanische La Liga lassen sich bis 24:00 Uhr Zeit. Transfers zu einem späteren Zeitpunkt sind dann nur noch in andere Länder möglich. Beispielsweise nach Portugal (04.02), Österreich (06.02) oder in die Türkei (11.02).