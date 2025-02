Wer kommt und wer geht? Das Winter-Transferfenster schließt am 3. Februar. Hier findet ihr alle Gerüchte und fixen Wechsel des Winters 2024/25.

Heute am 3. Februar ist in Fußball-Europa der Deadline Day! Bis heute Abend können die Bundesligisten und anderen Vereine in Europas Topligen noch Transfers für die Rückrunde tätigen. ran fast für euch die wichtigsten Gerüchte und fixen Wechsel zusammen.

+++ Topthema: Hertha will wohl über 20 Millionen Euro für Maza +++ Der AC Mailand und der FC Porto haben wohl konkrete Verhandlungen mit Hertha BSC geführt. Dabei ging es laut "Sky" um einen möglichen Transfer von Offensiv-Talent Ibrahim Maza. Allerdings sollen die Gespräche gescheitert sein, da die Berliner für das Eigengewächs über 20 Millionen Euro Ablöse verlangen dürften. Mazas Vertrag bei den Herthanern läuft noch bis Sommer 2027.

+++ 19:01 Uhr: United-Reservist Malacia wohl vor Ausleihe +++ Für den Niederländer Tyrell Malacia geht es wohl vorübergehend wieder zurück in seine Heimat. Laut "Sky Sports" soll der Defensivspieler vor einer Leihe von Manchester United zur PSV Eindhoven stehen. Bei den Red Devils kam der zuletzt verletzte Malacia in der laufenden Saison nur unregelmäßig zum Einsatz und soll nun bei der PSV regelmäßig Spielpraxis sammeln.

+++ 18:50 Uhr: Manchester City landet wohl Mega-Transfer +++ Nach der 1:5-Pleite im Topspiel beim FC Arsenal am Sonntag legt Manchester City personell offenbar nochmal nach. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wechselt Mittelfeldspieler Nico Gonzalez vom FC Porto zu den "Citizens". Der 23-Jährige hatte eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem Vertrag. ManCity soll diese Summe demnach auch zahlen, allerdings wurde sich offenbar auf eine abgewandelte Aufteilung der Zahlung geeinigt. Gonzalez soll nun zur medizinischen Untersuchung und zur Vertragsunterzeichnung zu seinem neuen Klub reisen.

+++ 18:34 Uhr: Neuer Klub für Modeste +++ Der frühere Bundesliga-Profi Anthony Modeste setzt seine Karriere in Spanien fort. Das Drittliga-Schlusslicht Intercity CF hat den 36 Jahre alten Stürmer verpflichtet. Zuletzt war Modeste nach seinem Vertragsende beim ägyptischen Klub Al-Ahly über ein halbes Jahr vereinslos.

+++ 18:12 Uhr: Leipzig-Talent Jatta wechselt in die Serie A +++ RB Leipzig hat den Abgang von Talent Nuha Jatta verkündet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt in die Serie A zum FC Torino. Nach der bis zum Saisonende vereinbarten Leihe haben die Italiener eine Kaufoption, um das Leipziger Talent dauerhaft zu verpflichten.

+++ 18:03 Uhr: Siebatcheu vor dem Abgang bei Union Berlin? +++ Union Berlin könnte sich wohl noch in den nächsten Stunden von Stürmer Jordan Siebatcheu trennen. Laut "L'Equipe" soll der vor einer Unterschrift bei Ligue-1-Klub Stade Reims stehen. Bei den Köpenickern steht der 28-Jährige eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag.

+++ 17:51 Uhr: Bochum verleiht Daschner in die Schweiz +++ Bundesligist VfL Bochum hat sich zumindest mal vorübergehend von Lukas Daschner getrennt. Wie der Klub bekanntgab, wechselt der Stürmer zunächst auf Leihbasis bis zum Sommer zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Anschließend gibt es eine Kaufoption.

+++ 17:37 Uhr: Joao Felix angeblich vor Wechsel nach Mailand +++ Der AC Mailand könnte wohl demnächst noch einen neuen Offensivspieler holen. Laut "Sky Italia" dürften die Rossoneri an Chelseas Joao Felix dran sein. Demnach wollen die Mailänder den Portugiesen wohl von den Blues zunächst ausleihen. Bei Chelsea hat der 25-Jährige noch einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Allerdings kam der Nationalspieler zuletzt für seinen Klub nur recht unregelmäßig zum Einsatz (363 Minuten in der Premier League in der Saison 2024/25).

+++ 17:22 Uhr: Schalke schnappt sich wohl Barkok +++ Der Zweitligist FC Schalke 04 soll laut übereinstimmenden Medienberichten wohl auch noch mal am Transfermarkt zuschlagen. Demnach schnappen sich die Gelsenkirchener wohl Mittelfeldspieler Aymen Barkok vom 1. FSV Mainz 05. Der 26-jährige Deutsch-Marokkaner soll dauerhaft von Mainz zu den Königsblauen wechseln. Für Mainz kam Barkok in der laufenden Bundesliga-Saison nur auf 70 Einsatz-Minuten.

+++ 16:55 Uhr: Friedrich von Gladbach nach Hoffenheim? +++ Kurz vor Ende der Transferfrist will sich wohl 1899 Hoffenheim laut "Sky" noch in der Abwehr verstärken. Demnach sollen die Kraichgauer Interesse an Gladbachs Marvin Friedrich haben. Allerding soll die Borussia einen Abgang des 29-Jährigen weiterhin kategorisch ausschließen. Friedrichs Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

+++ 16:40 Uhr: Stürmer-Juwel Gomis entscheidet sich für Leipzig +++ Am Deadline Day hat RB Leipzig die Verpflichtung von Stürmer-Juwel Tidiam Gomis von SM Caen bestätigt. Der 18-Jährige unterzeichnete beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2019 und soll etwa eine Million Euro Ablöse gekostet haben. Im Werben um Gomis soll sich Leipzig Berichten zufolge gegen prominente Konkurrenz wie den AC Mailand und Aston Villa behauptet haben.

+++ 16:29 Uhr: Bayern-Schreck Gimenez wechselt nach Mailand+++ Der AC Mailand hat die Verpflichtung von Stürmer Santiago Gimenez von Feyenoord Rotterdam bestätigt. Der Mexikaner soll laut Medienberichten 32 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. Zuletzt traf der 23-Jährige noch für Feyenoord in der Champions League beim 3:0-Sieg gegen den FC Bayern München. In Mailand unterschrieb er nun einen Kontrakt bis zum Sommer 2029.

+++ 16:13 Uhr: Kommt noch Stürmer-Routinier Batshuayi zur Eintracht? +++ Bundesligist Eintracht Frankfurt möchte am Deadline Day wohl noch mal in der Offensive nachlegen. Laut "L’Equipe" verhandeln die Hessen über eine Verpflichtung von Stürmer Michy Batshuayi. Der 31-jährige Belgier hat bei Galatasaray Istanbul noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Laut "Sky" geht es demnach um eine feste Verpflichtung der Hessen und nicht nur eine Leihe Batshuayis. Obwohl er beim türkischen Topklub nur Stürmer Nummer 3 war, sammelte er durchschnittlich alle 56 Minuten einen Scorerpunkt. Nun kam mit Europameister Alvaro Morata ein weiterer Stürmer neu hinzu, weshalb Batshuayi wohl noch gehen darf. In der Bundesliga spielte der Belgier einst schon für Borussia Dortmund und kam damals als Leihspieler vom FC Chelsea immerhin auf sieben Tore und eine Vorlage bei zehn Einsätzen.

+++ 15:20 Uhr: Fix! BVB holt Verteidiger +++ Neuzugang bei Borussia Dortmund! Die Schwarz-Gelben haben sich mit dem FC Nordsjaelland aus Dänemark auf eine Leihe von Linksverteidiger Daniel Svensson verständigt, das gab der BVB offiziell bekannt. Demnach absolvierte der 22-Jährige bereits am Sonntag erfolgreich den Medizincheck und wird künftig mit der Rückennummer 24 auflaufen. In den Verhandlungen haben sich die BVB-Bosse derweil eine Option gesichert, Svensson im Sommer fest an den Klub binden zu können. In der laufenden Spielzeit stand der Abwehrspieler in allen 17 Ligaspielen auf dem Rasen, zudem debütierte er im Oktober erstmals für die Nationalmannschaft Schwedens. "Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

+++ 15:10 Uhr: Tel wohl auf dem Weg nach Tottenham +++ Im Hin und Her rund um Bayern-Stürmer Mathys Tel scheint ein Ende in Sicht. Laut "Sky" befindet sich der 19-Jährige auf dem Weg nach England. Demnach möchte sich der Angreifer dem Premier-League-Klub Tottenham Hotspur anschließen. In den vergangenen Tagen scheiterten diverse Wechseloptionen, zuletzt ein Transfer zu Manchester United.

+++ 14:40 Uhr: Stuttgart verpflichtet U17-Weltmeister +++ Nächster Transfer vom VfB Stuttgart. Die Schwaben verpflichten Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg. Der Defensivspieler, der mit der U17-Nationalmannschaft Welt- und Europameister wurde, unterzeichnet einen Vertrag bis 2030. Jeltsch gehört mit seinen 18 Jahren schon zu den Stammspielern beim Club und soll eine weitere Option in der Defensive des VfB darstellen. "Finn Jeltsch zählt auf seiner Position zu den herausragenden, jungen Spielern in Deutschland. Mit 18 Jahren hat er bereits 31 Spiele in der 2. Bundesliga bestritten. Wir freuen uns sehr, dass wir Finn langfristig an den VfB binden konnten", sagte Vorstand Sport, Fabian Wohlgemuth.

+++ 14:30 Uhr: Philipp-Wechsel zu Union geplatzt +++ Laut "Sky" ist der Wechsel von Maximilian Philipp vom SC Freiburg zum 1. FC Union Berlin auf der Zielgeraden noch geplatzt. Zuletzt hatten die Berliner an einer Verpflichtung des Offensivspielers gearbeitet, es sollen dabei nur noch wenige Details zu klären gewesen sein.

+++ 13:40 Uhr: Köln schnappt sich Stürmer aus Polen +++ Neuzugang für den 1. FC Köln. Der Zweitligist verpflichtet Stürmer Imad Rondic von Widzew Lodz und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus, das verkündete der Klub in einer Mitteilung. Seit Saisonbeginn stand der Angreifer aus Bosnien-Herzegowina 18 Mal in der polnischen Liga auf dem Feld und erzielte dabei neun Tore. „Mit Imad Rondic gewinnen wir eine wertvolle Option für unsere Offensive hinzu. Als klassischer Boxstürmer, der zudem sehr lauf- und zweikampfintensiv gegen den Ball arbeitet, passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil. Gleichermaßen haben wir vom ersten Kennenlernen an ein starkes Commitment zum 1. FC Köln gespürt", erklärte Geschäftsführer Christian Keller.

+++ 13:15 Uhr: Verteidiger Rouault verlässt den VfB +++ Ein Abwehrspieler kommt, ein Abwehspieler geht. Der VfB Stuttgart hat bekanntgegeben, dass Anthony Rouault die Schwaben verlässt und in sein Heimatland Frankreich zurückgeht. Der Verteidiger schließt sich Stade Rennes an. Weitere Details verkündete der Klub nicht. Der 23-Jährige kam im Sommer 2023 zum VfB, zunächst auf Leihbasis vom FC Toulouse. In seiner ersten Saison konnte er mit dem VfB die Vizemeisterschaft und die Qualifikation für die Champions League feiern. "Ich verlasse den VfB mit vielen schönen Erinnerungen. Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren unglaublich viele besondere und erfolgreiche Momente zusammen erleben dürfen", richtete er Abschiedsworte an die Fans.

+++ 12:30 Uhr: Stuttgart bedient sich in der Schweiz +++ Der VfB Stuttgart hat Abwehrspieler Luca Jaquez verpflichtet, das gab der Klub offiziell bekannt. Der 21-Jährige wechselt vom FC Luzern zu den Stuttgartern und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2029. Angaben über die Modalitäten machte der Klub nicht, laut "Sky" soll die Ablöse zwischen sechs und sieben Millionen Euro liegen. „Es ist für mich eine große Chance und tolle Challenge, ab sofort für den VfB Stuttgart in der Bundesliga spielen zu können. Ich will das mir entgegengebrachte Vertrauen mit großem Engagement und Leistung zurückzahlen und der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen", wird er vom Klub zitiert.

+++ 12:10 Uhr: Wegen Tel? FC Bayern gibt wohl Talent ab +++ Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern Taichi Fukui an den portugiesischen Erstligisten FC Arouca verliehen. Nun ist offenbar die Entscheidung über seine Zukunft gefallen. Laut übereinstimmenden Medienberichten konnten sich beide Klubs darauf einigen, dass der Japaner fest nach Portugal wechselt. Inklusive Bonuszahlungen sollen die Münchner laut "Sky" knapp über eine Million Euro kassieren. 2023 kam der Mittelfeldspieler für 400.000 Euro von Sagan Tosu nach München, seitdem spielte er einmal für die Profis und 27 Mal in der zweiten Mannschaft. Hintergrund des Wechsels dürfte aber nicht nur die fehlende sportliche Perspektive beim FCB sein. Laut FIFA-Regularien ist es einem Klub nicht gestattet, mehr als sechs Spieler ins Ausland zu verleihen. Dieses Kontingent schöpften die Münchner bereits vollends aus, eine möglicherweise noch stattfindende Leihe von Mathys Tel wäre damit nicht möglich gewesen.

+++ 11:25 Uhr: Premier-League-Klub kauft FCN-Stürmer +++ Vom FCN in die Premier League: Der 1. FC Nürnberg hat bei Stefanos Tzimas die Kaufoption gegenüber PAOK FC gezogen und sich mit Brighton & Hove Albion zugleich auf einen Transfer mit anschließender Rückleihe bis zum kommenden Sommer geeinigt. Der 19-jährige Stürmer ist seit vergangenem Sommer vom Club ausgeliehen und erzielte seitdem in 17 Spielen zehn Tore. Brighton legt für den Angreifer mehr als 25 Millionen Euro auf den Tisch.

+++ 11:00 Uhr: HSV vermeldet nächsten Transfer +++ Und schon wieder kann der HSV Vollzug vermelden. Der 18 Jahre alte Norweger Alexander Rössing-Lelesiit wechselt fest von Lilleström SK in die Hansestadt und unterzeichnet einen langfristigen Kontrakt. Der Youngster ist auf beiden offensiven Flügeln zuhause und wurde von Sportvorstand Stefan Kuntz als "Top-Talent mit einem spannenden Profil und reichlich Perspektive" angekündigt.

+++ 10:50 Uhr: Werder leiht Leipzig-Stürmer aus +++ Verstärkung für Werder Bremen. Der Bundesligist leiht Stürmer Andre Silva von RB Leipzig bis zum Saisonende aus, das bestätigten die Vereine. "Für Andre ist die Leihe nach Bremen eine gute Möglichkeit, wieder viel Spielpraxis zu sammeln und seinen Torinstinkt unter Beweis zu stellen. Er bleibt in der Liga, insofern wird er nicht viel Eingewöhnungszeit benötigen", erklärte RB-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

+++ 10:58 Uhr: HSV holt neuen Innenverteidiger +++ Der Hamburger SV hat die Verpflichtung von Aboubakar Soumahoro verkündet. Der 19-jährige Innenverteidiger, der auch als Außenverteidiger spielen kann, kommt vom FC Paris zum HSV. "Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Clubs zu erreichen", wird er zitiert.

+++ 10:15 Uhr: BVB kassiert öffentliche Transfer-Absage +++ John Textor, seines Zeichens Klub-Boss von Olympique Lyon, hat dem BVB im Werben um Wusnchspieler Rayan Cherki öffentlich eine Absage erteilt. "Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Nein, keine Chance", sagte der US-Amerikaner im Rahmen des Ligue-1-Spiels gegen Marseille am Sonntagabend bei "Canal+". "Er wird nicht gehen." Die Schwarzgelben waren bereits im vergangenen Sommer an dem Offensivspieler interessiert, doch auch seinerzeit kam es nicht zu einem Wechsel.

+++ 09:15 Uhr: Joao Felix vor nächstem Wechsel +++ Joao Felix wird weiter nicht glücklich. Erst im vergangenen Sommer wechselte der Portugiese für rund 52 Millionen zum FC Chelsea, nun soll das Kapitel bei den "Blues" bereits wieder beendet sein. Wie "Sky Italia" erfahren haben will, soll die AC Mailand am 25-Jährigen interessiert sein. Der Haken: Dem Vernehmen nach will Chelsea den Offensivstar nur per Leihe abgeben, wenn der Transfer eine Kaufpflicht beinhalten sollte.

+++ 09:00 Uhr: BVB vor Leihe von Chelsea-Talent +++ Carney Chukwuemeka steht kurz vor einem Wechsel zum BVB. Wie die "Daily Mail" und "Sky" berichten, soll der 21-Jährige via Leihe bei den "Schwarz-Gelben" anheuern. Demnach sollen sich die Dortmunder sogar eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler gesichert haben. Diese soll laut englischen Medien bei 48 Millionen Euro liegen.

+++ 08:35 Uhr: Sergio Ramos setzt Karriere in Mexiko fort +++ Real-Legende Sergio Ramos hat wohl einen neuen Klub gefunden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der Spanier kurz vor einer Unterschrift bei CF Monterrey stehen. Der mittlerweile 38-Jährige spielte bis zum vergangenen Sommer beim FC Sevilla und war seither ohne Klub.

+++ 08:15 Uhr: RB-Stürmer kurz vor Leihe zu Werder Bremen +++ Werder Bremen hat sich im Kampf um die europäischen Plätze in der Bundesliga wohl nochmals verstärkt. Der Werderaner stehen nach Informationen von "Sky", "Bild" und "kicker" kurz vor der Verpflichtung von Andre Silva. Der Portugiese soll per Leihe von RB Leipzig kommen, der Deal soll allerdings keine Kaufoption enthalten. Silva kommt mit der Erfahrung aus 129 Spielen in der Bundesliga in den Norden und kann insgesamt 56 Tore im deutschen Oberhaus vorweisen.

+++ 07:30 Uhr: BVB-Flirt Marcus Rashford wechselt zu Aston Villa +++ Lange war Marcus Rashford auch beim BVB ein Thema. Letztendlich hat sich der Engländer allerdings für einen Verbleib auf der Insel entschieden. Der 27-Jährige wird den Rest der Saison bei Aston Villa verbringen. Zudem sicherte sich der Verein dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 48 Millionen Euro. Die Zeit von Rashford bei Manchester United könnte somit endgültig vorbei sein.