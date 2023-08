Fixe Wechsel im Transferticker: Ex-Bundesliga-Profi Valentino Lazaro von Inter Mailand nach Turin

Federico Chiesa (Juventus Turin)

In Turin soll der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 haben. Für Juve kam er in der abgelaufenen Saison nach einem Kreuzbandriss nur in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. In knapp 1500 Spielminuten erzielte er vier Tore und bereitete sechs Treffer vor. Sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Mit der italienischen Nationalmannschaft erreichte er in der Endrunde der Nations League den dritten Platz. © 2022 Getty Images