Treffen mit Prinz William: Royale Unterstützung für Tuchel

Thomas Tuchel hat sich rund einen Monat vor seiner Premiere als englischer Fußball-Nationaltrainer royale Unterstützung geholt. Prinz William teilte über sein Familienprofil "The Prince and Princess of Wales" auf der Plattform X ein Foto mit dem deutschen Coach, auf dem die beiden bei einem Handschlag zu sehen sind und in die Kamera lächeln.

"Großartig, zum ersten Mal den neuen englischen Männer-Trainer zu treffen und die Pläne für die Mannschaft zu hören", schrieb William dazu. William ist außerdem Präsident des englischen Fußballverbands FA.

Tuchel steht am 21. März in der WM-Qualifikation gegen Albanien im Wembley-Stadion erstmals als Trainer der Three Lions an der Seitenlinie. Der frühere Bundesligatrainer ist der Nachfolger von Gareth Southgate, der nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) zurückgetreten war.