Triathlon in Köln: DFB warnt vor Anreiseproblemen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) befürchtet Anreiseprobleme für seine Fans zum WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Vor der Partie der Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) findet in Köln ein Triathlon statt, daher kommt es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt rund um den Kölner Dom, auf der Rheinuferstraße bis in den Norden und der Deutzer Brücke. Die Sperrungen sollen gegen 16.00 Uhr aufgehoben werden.

"Wir empfehlen unseren Fans, dies bei ihrer Anreise zu beachten, die gesperrten Straßen und Bereiche möglichst großräumig zu umfahren und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen", teilte der DFB mit.

In Köln-Müngersdorf bestreitet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann das zweite von sechs Qualispielen in der Gruppe A. Nach der Niederlage zum Auftakt in der Slowakei (0:2) steht die deutsche Auswahl unter Druck.