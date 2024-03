Trotz Rückschlägen: Gündogan glaubt an erfolgreiche EM

Anzeige

Kapitän Ilkay Gündogan glaubt trotz der seit Jahren darbenden Fußball-Nationalmannschaft an einen erfolgreichen Auftritt bei der bevorstehenden Heim-EM (14. Juni bis 14 Juli). "Ich hoffe, dass wir die Menschen in Deutschland stolz machen können", sagte der 33-Jährige bei Amazon Prime: "Wenn die Leute merken, dass wir alles geben, emotional spielen und eine Einheit sind, wird eine tolle Atmosphäre entstehen. Dann können wir hoffentlich auf einer Euphoriewelle reiten."

Trotz der weitgehend schwachen Vorstellungen in den zurückliegenden Partien ist Gündogan vom eigentlich vorhandenen Können der Auswahl überzeugt. "Ich glaube, dass nach wie vor sehr viel Potenzial in der Mannschaft schlummert. Aber wir müssen das in Realität umwandeln", sagte der Spielmacher des FC Barcelona: "Das hat in letzten Monaten natürlich nicht geklappt - und es ist nicht mehr viel Zeit, um gewisse Dinge einzustudieren. Aber ich habe aus vielen Gesprächen gemerkt, dass jeder voller Tatendrang ist."