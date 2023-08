Trotz Saudi-Wechsel: Neymar für WM-Quali nominiert

Anzeige

Brasiliens Rekordtorjäger Neymar ist trotz seines umstrittenen Wechsels nach Saudi-Arabien ins Aufgebot der Selecao für die kommenden WM-Qualifikationsspiele berufen worden. Der neue Interims-Nationaltrainer Fernando Diniz nominierte den 31-Jährigen für die Partien gegen Bolivien am 8. September und in Peru am 12. September.

"Ich habe mit ihm kürzlich gesprochen, und er war sehr motiviert. Es ist schwer, einen ihm ebenbürtigen Spieler zu finden. Er ist ein Ausnahmetalent", sagte der 49 Jahre alte Diniz, der das Team bis zum kommenden Sommer trainiert. Dann übernimmt Carlo Ancelotti, derzeit noch bei Real Madrid unter Vertrag.

Neymar war am Dienstag von Paris St. Germain zu Al-Hilal in die Saudi Pro League gewechselt und war dafür auch in der Heimat kritisiert worden. In Innenverteidiger Roger Ibanez (Al-Ahli) steht ein weiterer Saudi-Profi im Kader für die ersten Quali-Aufgaben für die WM 2026.