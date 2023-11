Anzeige

Drittligist TSV 1860 München hat sich im Viertelfinale des Toto-Pokals gegen den FC Pipinsried blamiert. Trotz Überzahl scheiterte der Traditionsklub am Fünftligisten.

Der TSV 1860 München ist im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals ausgeschieden. Gegen den FC Pipinsried – aktuell Tabellen-8. der fünftklassigen Bayernliga Süd – unterlagen die "Sechzger" mit 0:1.

Der Siegtreffer für die Gastgeber fiel bereits in der fünften Spielminute. In der 81. Minute bot sich 1860 die Möglichkeit, per Elfmeter auf 1:1 zu stellen. Albion Vrenezi versagten vom Punkt allerdings die Nerven.

Zu diesem Zeitpunkt spielten die Münchner bereits rund 20 Minuten in Überzahl, nachdem Fynn Lakenmacher per Notbremse gestoppt wurde. Kapital daraus schlagen konnte der einstige Bundesligist allerdings nicht.

Neben dem Pokal-Aus läuft es auch in der Liga nicht sonderlich gut für die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci. Nach 15 Spielen steht man mit 20 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz, ein direkter Aufstiegsplatz ist bereits 14 Punkte entfernt.