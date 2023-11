Nach einem knappen 1:0-Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien bekam es die deutsche Auswahl im Halbfinale mit Argentinien zu tun, das man mit 4:2 im Elfmeterschießen gewann. Im Endspiel geht's nun gegen Frankreich. Wo werden die Spiele im TV übertragen? ran hat euch hier alle wichtigen Infos rund um die U17-WM in Indonesien zusammengefasst!

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich dieses Jahr als Sieger der U17-Europameisterschaft für die WM qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Christian Wück gewann im Frühjahr überraschend die Junioren-EM in Ungarn.

Die letzte Edition des Turniers gewann Brasilien 2019 im eigenen Land. 2021 fiel die U17-Weltmeisterschaft in Peru aufgrund der Covid-19-Pandemie aus. Rekordsieger ist Nigeria mit fünf Titeln. Deutschland konnte hingegen die U17-WM noch nie gewinnen.

Alle zwei Jahre organisiert die FIFA die U17-Fußball-Weltmeisterschaft. 2023 findet das Turnier in Indonesien statt, wo 24 Nationalmannschaften vom 20. November bis zum 2. Dezember um den Junioren-Titel kämpfen werden.

Im zweiten Halbfinale setzte sich die französische U17 mit 2:1 gegen Mali durch. Damit kommt es am Samstag zur Neuauflage des EM-Finals aus dem Juni, das Deutschland für sich entschied.

Deutschland hat es geschafft und sich in einem packenden WM-Halbfinale gegen Argentinien durchgesetzt . Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Paris Brunner, Keeper Konstantin Heide avancierte mit zwei Paraden zum Helden.

Vom Pausenrückstand ließ sich die deutsche Junioren-Auswahl nicht unterkriegen und stellte zunächst auf 3:2.

Für das 2.2 zeichnete erneute Paris Brunner verantwortlich (58.), Max Moerstedt in der 69. Minute per Kopf zum umjubelten 3:2 traf. In der 7. Minute der Nachspielzeit war es erneut Agustin Ruberto, der für Argentinien egalisierte.