U21: Di Salvo begeistert von Karl

Shootingstar Lennart Karl soll in der deutschen U21 gleich eine prägende Rolle einnehmen. "Ich kann definitiv sagen, dass Lennart in den beiden Spielen zum Einsatz kommen und debütieren wird, dafür hat er starke Leistungen gezeigt", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor dem Doppelpack in der EM-Qualifikation am Freitag (18.00 Uhr/Sat.1) in Fürth gegen Malta und vier Tage später in Tiflis gegen Georgien.

Der erst 17-Jährige vom FC Bayern "entscheidet nicht alleine die Spiele, das ist klar. Zumindest gebe ich ihm nicht diesen Druck", sagte Di Salvo. Aber der mit Abstand jüngste Spieler in seinem Kader habe sich "hier super eingefügt, auf und neben dem Platz. Im Training haben wir gesehen, welche Qualitäten er hat. Er hat auch noch viel zu lernen, aber das ist ja normal, wir reden über einen 17-jährigen Burschen", so Di Salvo.

Karl soll in Abwesenheit von Said El Mala (1. FC Köln), der für die A-Nationalmannschaft berufen wurde, dabei helfen, den Ausrutscher im Oktober gegen Griechenland (2:3) vergessen zu machen. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Flügelspieler, der zuletzt schon für die Bayern in der Bundesliga und Champions League getroffen hatte, mit Blick auf die WM 2026 auf dem Zettel. "Er hat noch kein U21-Spiel. Sprich, er soll sich da erst einmal auf Nationalmannschaftsebene beweisen", hatte Nagelsmann zu Beginn der Woche betont. Seine Erwartung? "Dass er da die prägende Rolle spielen kann, die er für sich selbst auch beansprucht".