U21-EM: Zweiter Sieg für Spanien mit späten Toren

Mit zwei späten Toren in Überzahl hat Rekord-Europameister Spanien bei der U21-EM in der Slowakei seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Gegen Rumänien kam La Rojita nach frühem Rückstand in den letzten Minuten noch zu einem 2:1 (0:1). Mit sechs Punkten sind die spanischen Talente, die mit einem 3:2 gegen den Gastgeber ins Turnier gestartet waren, weiter Tabellenführer der Gruppe A und auf Viertelfinalkurs.

Louis Munteanu brachte die Rumänen, die zum Auftakt 0:1 gegen Italien verloren hatten, in Bratislava bereits in der vierten Minute in Führung. Die Spanier vergaben vor der Pause die Großchance auf den Ausgleich, als Mateo Joseph einen Foulelfmeter verschoss (26.). Matei Ilie hatte nach einem Eckball Cesar Tarrega zu Fall gebracht. Der Ausgleich fiel erst spät: Nach einer Roten Karte gegen Vladislav Blanuta (84.) gelang dem Favoriten in Überzahl durch Mikel Jauregizar (85.) das 1:1. Dann ließ Roberto Fernandez (88.) die Spanier noch einmal jubeln.