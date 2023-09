U21 ohne Atubolu, John und Weiper

Anzeige

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft muss beim Start in die EM-Qualifikation auf Stammtorhüter Noah Atubolu (SC Freiburg), Defensivspieler Marco John (TSG Hoffenheim) und Angreifer Nelson Weiper (FSV Mainz 05) verzichten. Das Trio sagte angeschlagen ab, nähere Angaben machten zunächst weder der DFB noch die Vereine. DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte Schlussmann Tjark Ernst von Hertha BSC, den Kieler Tom Rothe und Nicolo Tresoldi (Hannover 96) nach.

Die neu formierte deutsche U21 bestreitet am Freitag (18.15/ProSieben MAXX) zunächst in Saarbrücken einen Test gegen die Ukraine. Vier Tage später startet dann im Kosovo die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.

Nach dem Ausfall von Atubolu und Weiper stehen in Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Eric Martel (1. FC Köln) noch drei Spieler im Aufgebot, die schon beim enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der EM im Sommer zum Kader gehörten.