U21: Rothe angeschlagen abgereist

Zwei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Fußballer gegen Malta hat Tom Rothe das Team verlassen. Den Abwehrspieler von Union Berlin plagen Probleme aus dem vergangenen Bundesligaspiel gegen Bayern München (2:2), das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei X bekannt.

"Verein und Verband einigten sich auf diese Vorsichtsmaßnahme", hieß es. Vier Tage nach dem Spiel gegen Malta in Fürth (Freitag/18.00 Uhr/Sat.1) tritt die U21 in Georgien an. Die Vorbereitung findet derzeit in Herzogenaurach statt.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hatte zuletzt Mika Baur (SC Paderborn) nachnominiert, da Assan Ouédraogo (RB Leipzig) im A-Team den Ausfall des Mainzers Nadiem Amiri kompensieren soll.