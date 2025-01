Über eine Milliarde Euro: Real durchbricht Schallmauer

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat als erster Fußballverein die Schallmauer von einer Milliarde Euro an Einnahmen in einer Saison durchbrochen. Laut Finanzexperten des Unternehmens Deloitte kassierten die Königlichen in der vergangenen Spielzeit etwa 1,05 Milliarden Euro, was vor allem auf den Umbau des Bernabeu-Stadions zurückzuführen sei.