Überraschender Wechsel: Wird Kovar bei Bayer zum Cup-Keeper?

Die massive Rotation von Trainer Xabi Alonso vor dem ersten Europa-League-Gruppenspiel kam überraschend. Doch eine der gleich fünf Änderungen in der Startelf von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen beim deutlichen 4:0 gegen BK Häcken fiel am Donnerstag besonders ins Auge: Matej Kovar. Der Tscheche ersetzte überraschend Stammkeeper und Kapitän Lukas Hradecky - und könnte zum Pokal-Torwart bei Bayer werden.

"Er hat es sehr gut gemacht", sagte Alonso, der nicht ausschloss, dass der ehemalige tschechische U-21-Nationaltorwart auch in den künftigen Gruppenspielen zwischen den Pfosten steht. "Wir haben diesmal nur für das Spiel entschieden. Lukas wird am Sonntag wieder in der Bundesliga spielen. Was beim nächsten Spiel in Molde passiert, werden wir sehen."

Kovar war vor der Saison für 3,5 Millionen Euro von Manchester United gekommen und unterschrieb in Leverkusen einen Vierjahresvertrag. "Wir halten sehr viel von dem Jungen, er ist ein Riesentalent", sagte Bayer-Boss Fernando Carro.

Gegen den schwedischen Double-Sieger hatte der 1,96 Meter große Keeper wenig zu tun. Immerhin drei gefährliche Schüsse konnte er entschärfen, leistete sich in der Anfangsphase aber auch einen schlimmen Fehlpass im Aufbauspiel, der Häcken die erste Möglichkeit bescherte. "Er hat ein gutes Spiel gemacht, macht es gut im Training. Er soll so weiter machen", bilanzierte Interims-Kapitän Jonathan Tah.