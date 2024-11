VAR-Hammer! FIFA will Challenge-System ausweiten - Schiedsrichter-Boss Collina lässt aufhorchen

Collina: FVS bietet anderen Lösungsansatz als VAR

Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Schiedsrichter hier lediglich von den Trainern auf potenzielle Fehlentscheidungen aufmerksam gemacht wird. Jeder Coach könne zweimal pro Partie beantragen, dass sich der Unparteiische eine strittige Szene anschaue. Im Erfolgsfall werde das verfügbare Challenge-Kontingent nicht reduziert, so Collina.

FVS soll in erster Linie als eine kostengünstigere Hilfestellung als der VAR fungieren - eine Implementierung in den Top-Ligen ist daher vorerst offenbar nicht geplant. Im Idealfall werde das System mit vier bis fünf Kameras auskommen, sodass eine Überprüfung auch weniger Zeit in Anspruch nehmen dürfte.