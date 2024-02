VAR- und Elfmeter-Drama: Nigeria erster Afrika-Cup-Finalist

Anzeige

Die nigerianische Fußball-Nationalmannschaft ist ins Finale des Afrika-Cups in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) eingezogen und hat Titel Nummer vier weiter fest im Visier. Im Halbfinale gegen Südafrika mussten die "Super Eagles" nach einer kuriosen VAR-Entscheidung kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch bis zum Elfmeterschießen zittern, setzten sich dort aber mit 4:2 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

Kelechi Iheanacho von Leicester City verwandelte im Stade de la Paix von Bouake den entscheidenden Elfmeter für die Nigerianer. Kapitän William Troost-Ekong (67.) hatte in einem chancenarmen Spiel bei Temperaturen von bis zu 35 Grad nach einem Foul an Stürmerstar Victor Osimhen per Strafstoß das 1:0 erzielt. Teboho Mokoena (90.) glich ebenfalls per Foulelfmeter für Südafrika aus.

Kurz vor Mokoenas Treffer hatte Osimhen (85.) mit einem Tor zum 2:0 vermeintlich für die Vorentscheidung gesorgt. Doch nach Eingriff des Video-Assistenten erkannte der ägyptische Schiedsrichter Amin Mohamed Omaraus das Tor wieder ab und ahndete stattdessen ein Foul von Nigerias Semi Ajayi im eigenen Strafraum, das dem Kontertor vorausgegangen war.

Beinahe hätte Südafrika das Spiel sogar noch vor der Verlängerung komplett gedreht, doch Khuliso Mudau schoss über das leere Tor. In der Verlängerung sah Mudaus Teamkollege Grant Kekana (116.) wegen einer Notbremse nach erneutem VAR-Eingriff die Rote Karte.

Im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr) in Abidjan trifft Nigeria auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Gastgeber Elfenbeinküste und der Demokratischen Republik Kongo am Mittwochabend (21.00 Uhr).