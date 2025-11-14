Verletzter Mbappé verpasst letztes Qualifikationsspiel

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im letzten WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan auf Kapitän Kylian Mbappe verzichten. Der 26-Jährige, der am Donnerstagabend beim 4:0-Heimsieg noch drei Torbeteiligungen für sich verbuchte, leide "weiterhin an einer Entzündung im rechten Knöchel, die untersucht werden muss", teile der französische Verband mit. Noch am Freitag soll der Stürmer von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt untersucht werden.

Nachdem sich die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps gegen die Ukraine das direkte Ticket für die WM sicherte, steht am Sonntag in Baku der letzte Spieltag in der WM-Quali-Gruppe D an. In vier von bislang neun Spielen der Quali hatte der Trainer der Franzosen auf Mbappé verzichten müssen, der unlängst am 9. Spieltag sein 400. Tor seiner Karriere erzielt hatte.

Vor über einem Monat hatte der französische Superstar bereits mit Problemen am rechten Knöchel zu kämpfen gehabt. Im Qualifikations-Hinspiel gegen den kommenden Gegner wurde der Kapitän deswegen kurz vor dem Spielende ausgewechselt und musste in der Folge ebenfalls frühzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Die Verletzung war zuvor bei seinem Verein Real Madrid aufgetreten.