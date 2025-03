Verwunderung über Neymar: Karneval ja, Fußball nein

Ein simpler Bluterguss bringt erste Misstöne in das Comeback-Märchen von Brasiliens Fußballstar Neymar bei seinem Heimatverein FC Santos. Wegen einer Blessur im linken Oberschenkel fehlte der 33-Jährige am Sonntag bei der 1:2 (1:1)-Niederlage im Halbfinale der regionalen Paulista-Meisterschaft bei Corinthians aus Sao Paulo schmerzlich. Wenige Tage zuvor hatte er sich noch beim Feiern gezeigt.

"Alles in Ordnung, nur leichte Beschwerden", hatte Neymar am vergangenen Sonntag nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinale gegen RB Bragantino gesagt und die Fans damit noch vermeintlich beruhigt. Diese verschafften nach dem Aus gegen den Erzrivalen ihrem Unmut in Sozialen Netzwerken Luft. Am vergangenen Montag hatte der Superstar nur einen Tag nach seiner Verletzung fröhlich den Karneval in Rio de Janeiro gefeiert.

"Lasst uns kein großes Ding daraus machen. Er fühlte ein Unbehagen und sah sich nicht in der Lage, sein Bestes zu geben", sagte Santos-Trainer Pedro Caixinha. Neymar wurde zuletzt ein Jahr und vier Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder in die brasilianische Nationalmannschaft berufen, die am 20. März gegen Kolumbien und fünf Tage später in Argentinien spielt. Mit Neymar, wenn der Bluterguss es zulässt.