Vier Spiele bis zur EM: U21 testet gegen Frankreich und Spanien

Die deutschen U21-Fußballer werden auf dem Weg zur EM 2025 gegen namhafte Gegner testen. "Wir wollen starke Gegner haben, um zu gucken, auf welchem Level wir sind", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben MAXX) gegen Polen. Nach der Partie in Lodz soll es in den vier verbleibenden Testspielen vor der Endrunde im Juni in der Slowakei unter anderem gegen die beiden Olympia-Finalisten Frankreich und Spanien gehen.

Der erste Härtetest soll am 15. November in Aachen steigen, "wobei der Gegner noch nicht feststeht. Da müssen wir den letzten Quali-Spieltag und die Konstellationen abwarten", sagte Di Salvo: "Das zweite Spiel wird in Frankreich sein." Im März werde man in der Slowakei spielen, "um zu schauen, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Und dann daheim gegen Spanien."

Die endgültigen Planungen für März sollen aber erst nach der Gruppen-Auslosung am 3. Dezember in Bratislava festgezurrt werden. "100-prozentig steht das noch nicht fest, aber das ist jetzt erstmal der Plan", sagte Di Salvo. Schon in der nächsten Woche soll der Ticketvorverkauf für das Heimspiel in Aachen starten.