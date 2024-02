Völler lobt "Schlitzohr" Undav - und weitere VfB-Profis

Anzeige

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Senkrechtstarter Deniz Undav und weiteren Profis des VfB Stuttgart große Hoffnung auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft gemacht. Offensivspieler Undav sei bei Bundestrainer Julian Nagelsmann "auf dem Zettel", versicherte Völler am Dienstag in der ARD, "das kann ich hier verraten. Das hat er auch verdient."

Der 27-jährige Undav sei ein "kleines Schlitzohr mit wunderbarer Schusstechnik", ein "richtig guter Spieler - wie viele Stuttgarter", so Völler. Der VfB war mit acht deutschen Spielern in der Startelf zum Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen angetreten. "Das ist schon außergewöhnlich", sagte Völler.

Es gäbe "einige Stuttgarter Spieler, die sehr interessant sind", sagte der ehemalige DFB-Teamchef und ergänzte vielsagend: "Es werden einige dabei sein, das ist mein Gefühl, bei den nächsten Länderspielen."

Deutschland bestreitet die ersten beiden Länderspiele des EM-Jahres 2024 am 23. März (21.00 Uhr/ZDF) bei Vize-Weltmeister Frankreich in Lyon sowie am 26. März (20.45 Uhr/RTL) gegen die Niederlande in Frankfurt. Im ersten EM-Spiel trifft Nagelsmanns Team am 14. Juni in München auf Schottland. Termine und Gegner möglicher weiterer Spiele im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM stehen noch nicht fest.