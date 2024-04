Vor Derby: Krawalle zwischen Lazio- und Roma-Fans

Anzeige

Im Vorfeld des römischen Fußball-Derbys ist es am Samstagvormittag zu Zusammenstößen zwischen einer Gruppe von etwa 200 Lazio-Fans und 100 Anhängern der AS Rom gekommen. Die Krawalle ereigneten sich in der Nähe des Stadio Olimpico, wie italienische Medien berichteten. Die Polizei griff ein, um die beiden Gruppen zu trennen und setzte dabei Tränengas ein. Ein Roma-Fan wurde festgenommen.

Die Aufnahmen von Videoüberwachungskameras sollen bereits untersucht werden, um die an den Ausschreitungen beteiligten Personen zu identifizieren. Bei der Aktion wurden Helme, Knüppel und Schraubenzieher beschlagnahmt. Das Derby ist für Samstagabend (18.00 Uhr/DAZN) angesetzt.

Der italienischen Verband FIGC kündigte am Freitag verstärkte Kontrollen im Vorfeld der Spiele der Serie A am Wochenende an. Damit wolle man dem "diskriminierenden Verhalten" einiger Fangemeinschaften entgegentreten. Bei entsprechenden Gesängen oder Slogans sollen "strenge Sanktionen" ergriffen werden, hieß es in einer Mitteilung.

Im Vorfeld des römischen Derbys hatten die berüchtigten Lazio-Fans bereits für einen neuerlichen Eklat gesorgt. Sie veröffentlichten Sticker mit Mussolini-Slogans und dem Hitler-Konterfei über die Sozialen Medien.