Vorsprung schmilzt im Rennen um fünften Königsklassen-Platz

Wichtige Punkte durch den Viertelfinaleinzug von Bayer Leverkusen, doch der Vorsprung schmilzt: Im Rennen um den fünften Champions-League-Platz in der kommenden Saison ist es für die Bundesliga enger geworden. Aktuell besetzt die deutsche Eliteklasse (16,357 Punkte) hinter der italienischen Serie A (17,714) weiter den entscheidenden Rang zwei. Die englische Premier League (16,250) hat aber aufgeholt.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League sowie der Werkself in der Europa League nur noch drei deutsche Mannschaften in den Viertelfinals dabei sind. Aus England sind es dagegen fünf Teams, Italien hat weiter vier Klubs im Rennen.

Zum Hintergrund: Zur kommenden Spielzeit werden die drei europäischen Wettbewerbe jeweils von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt. Von den vier zusätzlichen Startplätzen in der Champions League vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden. Aktuell würde RB Leipzig als Bundesliga-Fünfter vom zusätzlichen Champions-League-Platz profitieren.