Weiper trifft: Mainzer Minimalisten schlagen auch Mostar

In der Liga flop, in Europa top: Der kriselnde Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der Conference League mit seinem zweiten Sieg etwas Selbstvertrauen getankt. Angeführt von U21-Nationalspieler Nelson Weiper bezwangen die Rheinhessen auch Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina 1:0 (0:0) und liegen mit sechs Punkten aus zwei Spielen klar auf Kurs K.o.-Runde.

Weiper traf in der 24. Minute für die Elf von Trainer Bo Henriksen, die in der Liga mit nur vier Punkten aus sieben Spielen auf dem drittletzten Platz liegt. Nach der frühen Roten Karte gegen Mostars Igor Savic (38.) hätte Mainz deutlich höher gewinnen können. Schon zum Auftakt hatte es bei Omonia Nikosia auf Zypern ein 1:0 gegeben.

"Hauptsache gewonnen", sagte Weiper nach dem Spiel bei RTL+: "Natürlich müssen wir das noch höher gewinnen. Nach der Roten Karte hatten wir uns mehr erhofft, aber die haben es gut gemacht."

"Wir müssen besser verteidigen. Das ist das Wichtigste im Fußball", hatte Henriksen vor dem Spiel angesichts von zuletzt acht Gegentoren in zwei Spielen gesagt. Dafür warf der Däne kräftig die Rotationsmaschine an: Im Vergleich zum 3:4 gegen Bayer Leverkusen veränderte er die Startelf gleich auf neun Positionen.

Trotz der Änderungen war Mainz vor 30.200 Fans von Beginn an klar überlegen, machte daraus allerdings zu wenig. Die beste Chance der ersten Halbzeit nutzte Weiper, der erst den Pfosten traf und dann im zweiten Versuch vollstreckte. Nach einem harten Tritt von Savic gegen Ben Bobzien agierte Mainz dann lange in Überzahl.

Auch nach der Pause machte der FSV aus seiner Überlegenheit viel zu wenig. Weil der Meister aus Bosnien-Herzegowina, der zum Auftakt 5:0 gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar gewonnen hatte, aber kaum zu Chancen kam, geriet der Sieg nicht wirklich in Gefahr. Ein zunächst gepfiffener Foulelfmeter für Mainz (81.) wurde nach Überprüfung der TV-Bilder zurückgenommen.