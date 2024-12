Wer ist denn jetzt Weltfußballer - Vinicius Junior oder Rodri? Beide Auszeichnungen verlieren ihren Wert. Ein Kommentar.

Von Tim Althoff

Vinicius Junior wurde von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Im Herzen des Fußball-Weltverbands, der katarischen Hauptstadt Doha, nahm der Superstar von Real Madrid die Trophäe entgegen.

Damit endet die sechswöchige Schreckensherrschaft von Manchester Citys Rodri. Der wurde schließlich erst Ende Oktober von der französischen Zeitschrift "France Football" per Ballon d‘Or zum Weltfußballer gekürt. Sehr zum Ärger von Real Madrid.

Aber wer ist denn jetzt tatsächlich der beste Fußballer der Welt? Ein kleiner Exkurs:

Der Ballon d’Or, den wir in den vergangenen Jahren vor allem als Entscheider in der Debatte zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi genutzt haben, existiert seit 1956. Er hat Prestige, aber auch eine europäische Einfärbung, da jahrelang nur Spieler in Europa ausgezeichnet werden konnten. Zudem ein Award von Journalisten und Medienvertretern.