Anzeige
Fußball

Wettskandal in der Türkei: Mehr als 1.000 Fußballer gesperrt

  • Veröffentlicht: 12.11.2025
  • 10:47 Uhr
  • ran.de

Der Wettskandal im türkischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Inzwischen wurden 1.024 Spieler vorübergehend gesperrt – darunter auch Akteure aus der Süper Lig.

Der türkische Fußballverband (TFF) erklärte am Montagabend, dass die Fälle wegen mutmaßlicher Verwicklung in Wettbetrug an die Disziplinarkommission für den Profifußball übergeben wurden. Betroffen sind demnach auch 27 Spieler der türkischen Süper Lig, darunter Profis von Galatasaray und Besiktas. Die Spieler dürfen nicht antreten, bis die Maßnahme wieder aufgehoben wird, so der TFF auf Anfrage.

Ein Gericht in Istanbul hatte zuvor Haftbefehle gegen acht Verdächtige erlassen – darunter mehrere Schiedsrichter und den Präsidenten des Erstligisten Eyüpspor, Murat Özkaya. Elf weitere Personen kamen unter Auflagen frei. Ihnen werden unter anderem Amtsmissbrauch und Manipulation von Wettbewerben vorgeworfen.

Anzeige
Anzeige

152 Schiedsrichter sollen gewettet haben

Der türkische Fußballverband (TFF) teilte Ende Oktober mit, dass insgesamt 152 Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen. Daraufhin wurden 149 Schiedsrichter und Linienrichter für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten gesperrt. In einer gemeinsamen Stellungnahme bezeichneten die betroffenen Unparteiischen diese Vorwürfe als "empörend" und betonten, dass keiner von ihnen jemals auf Spiele gewettet habe, die sie selbst geleitet hätten.

Einige gaben außerdem an, dass sich ihre Wettaktivitäten auf Zeiten beschränkt hätten, in denen sie noch als Amateur-Schiedsrichter tätig waren.

Der frühere Ankaragücü-Coach Kenan Kocak bezeichnete die Vorwürfe im Gespräch mit ran als "besorgniserregend". Er sei "überrascht, dass so etwas in diesem Ausmaß überhaupt in Zusammenhang gebracht wird. Das ist schon fürchterlich. Deswegen bin ich auch gespannt auf die nächsten Tage und Wochen, was auf uns zukommt."

Anzeige
Mehr News und Videos
Zurück auf dem Platz: Nico Schlotterbeck
News

Schlotterbeck-Einsatz weiter fraglich

  • 12.11.2025
  • 11:09 Uhr
Kampfstarker Dirigent: Matthias Herget bei der EM 1988
News

Herget wird 70: Riese in der Grotenburg, Pechvogel beim DFB

  • 12.11.2025
  • 10:45 Uhr
Martin Kind
News

"Dem Tod relativ nahe": Kind spricht über Herz-Probleme

  • 12.11.2025
  • 10:36 Uhr
imago images 1068784021
News

WM-Qualifikation: Italien zittert - Zwergstaat träumt

  • 12.11.2025
  • 10:35 Uhr
2218822944
News

"Noch nie erlebt": Heftige Kritik an Barca wegen Lamine Yamal

  • 12.11.2025
  • 10:32 Uhr
Entlassen: Peter Pacult
News

Nach nur fünf Spielen: Pacult in Wolfsberg entlassen

  • 12.11.2025
  • 10:17 Uhr
Upamecano
News

Upamecano bald weg? Das wären Bayerns Alternativen

  • 12.11.2025
  • 10:01 Uhr
Dayot Upamecano (r.) mit Vincent Kompany
News

FC Bayern: Abgang droht! Upamecano spricht über Verhandlungen

  • 12.11.2025
  • 10:01 Uhr
Wieder kein Sieg für Simonis
News

Beim VfL herrscht Überforderung auf allen Ebenen

  • 12.11.2025
  • 10:00 Uhr
Eugen Polanski (l.) und Rouven Schröder
News

Schröder über Polanski: "Kein Vertrag in der Schublade"

  • 12.11.2025
  • 09:59 Uhr