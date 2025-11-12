Wettskandal in der Türkei: Mehr als 1.000 Fußballer gesperrt

Ein Gericht in Istanbul hatte zuvor Haftbefehle gegen acht Verdächtige erlassen – darunter mehrere Schiedsrichter und den Präsidenten des Erstligisten Eyüpspor, Murat Özkaya. Elf weitere Personen kamen unter Auflagen frei. Ihnen werden unter anderem Amtsmissbrauch und Manipulation von Wettbewerben vorgeworfen.

Der türkische Fußballverband (TFF) erklärte am Montagabend, dass die Fälle wegen mutmaßlicher Verwicklung in Wettbetrug an die Disziplinarkommission für den Profifußball übergeben wurden. Betroffen sind demnach auch 27 Spieler der türkischen Süper Lig, darunter Profis von Galatasaray und Besiktas. Die Spieler dürfen nicht antreten, bis die Maßnahme wieder aufgehoben wird, so der TFF auf Anfrage.

Der Wettskandal im türkischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Inzwischen wurden 1.024 Spieler vorübergehend gesperrt – darunter auch Akteure aus der Süper Lig.

152 Schiedsrichter sollen gewettet haben

Der türkische Fußballverband (TFF) teilte Ende Oktober mit, dass insgesamt 152 Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen. Daraufhin wurden 149 Schiedsrichter und Linienrichter für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten gesperrt. In einer gemeinsamen Stellungnahme bezeichneten die betroffenen Unparteiischen diese Vorwürfe als "empörend" und betonten, dass keiner von ihnen jemals auf Spiele gewettet habe, die sie selbst geleitet hätten.

Einige gaben außerdem an, dass sich ihre Wettaktivitäten auf Zeiten beschränkt hätten, in denen sie noch als Amateur-Schiedsrichter tätig waren.

Der frühere Ankaragücü-Coach Kenan Kocak bezeichnete die Vorwürfe im Gespräch mit ran als "besorgniserregend". Er sei "überrascht, dass so etwas in diesem Ausmaß überhaupt in Zusammenhang gebracht wird. Das ist schon fürchterlich. Deswegen bin ich auch gespannt auf die nächsten Tage und Wochen, was auf uns zukommt."