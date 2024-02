Wichtiger Comeback-Sieg für Klopp - aber Sorgen um Salah

Anzeige

Wichtiger Comeback-Sieg für Jürgen Klopp: Der deutsche Teammanager hat mit seinem FC Liverpool trotz eines frühen Rückstands in der englischen Premier League noch mit 4:1 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten Luton Town gewonnen. Die beiden Niederländer Virgil van Dijk (56.) und Cody Gakpo (58.) drehten die Partie an der Anfield Road innerhalb von zwei Minuten mit ihrem "Oranje-Doppelpack", Luis Diaz (71.) und Harvey Elliott (90.) in seinem 100. Pflichtspiel für die Reds machten danach alles klar. Zuvor hatte Chiedozie Ogbene (12.) den krassen Außenseiter in Führung gebracht.

Liverpool baute seine Führung an der Tabellenspitze damit auf vier Punkte aus, Verfolger Manchester City hat aber ein Spiel weniger absolviert.

Für Klopp begann die Partie mit einem herben Rückschlag: Die beiden Starstürmer Mohamed Salah und Darwin Nunez reihten sich in die ohnehin lange Verletztenliste der Reds ein, mit Treymaurice Nyoni saß deshalb sogar ein 16-Jähriger auf der Bank der Hausherren.

Doch Liverpool bestimmte auch so das Geschehen, blieb im Abschluss aber unglücklich. Nach der Pause erhöhte die Klopp-Elf den Druck dann noch einmal, nutzte auch ihre Chancen konsequenter und holte drei verdiente Punkte.

Am Sonntag trifft Liverpool im Finale des League Cups auf den FC Chelsea. Ob Salah und Nunez dann wieder spielen können? "Wir werden sehen", sagte Klopp vor der Partie.