Wieder ein Doppelpack: Messi führt Miami zum Sieg

Lionel Messi hat sich nach seiner gerissenen Torserie in der Major League Soccer mit dem nächsten Doppelpack zurückgemeldet. Beim 5:1 (3:1) von Inter Miami bei den New York Red Bulls erzielte der argentinische Weltmeister am Samstag zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Drei Tage nach der 0:3-Niederlage beim FC Cincinnati war Messi in New Jersey damit der überragende Mann auf dem Platz.

Der 38-Jährige hatte in den fünf Ligaspielen vor der Pleite gegen Cincinnati jeweils doppelt getroffen, war dann aber leer ausgegangen. Nun lieferte er für die Franchise aus Florida wieder: Nach dem frühen Rückstand durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Alexander Hack (14.) - auf Vorlage des Ex-Leipzigers Emil Forsberg - legte Messi mit einem sehenswerten Pass zunächst das 1:1 von Jordi Alba (24.) auf.

Nur drei Minuten später leitete er wieder im Zusammenspiel mit Alba auch das 2:1 durch Telasco Segovia ein, ehe Segovia (45.+3) noch vor der Pause erhöhte. Im zweiten Abschnitt war Messi dann selbst erfolgreich: Erst verwertete er ein Zuspiel von Sergio Busquets zum 4:1 (60.), dann traf er nach Flanke von Luis Suarez zum Endstand (83.). Für Messi waren es die Saisontore 17 und 18 im 18. MLS-Spiel der Saison. Inter Miami bleibt als Fünfter der Eastern Conference auf Play-off-Kurs.

Marco Reus und Titelverteidiger Los Angeles Galaxy retteten in einem engen Stadtduell mit dem Los Angeles FC durch den späten Ausgleich des Ex-Schalkers Maya Yoshida (90.+7) zum 3:3 (1:2) immerhin einen Punkt, bleiben aber Schlusslicht in der Western Conference. Reus stand 90 Minuten auf dem Feld und war am Anschlusstreffer zum 2:3 durch Gabriel Pec (79.) beteiligt.