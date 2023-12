Winter-Transfers im Ticker: Tottenham-Keeper Hugo Lloris vor Wechsel in die MLS

Anzeige

Das Winter-Transferfenster steht an. Vom 1. bis zum 31. Januar haben Bundesliga-Vereine Zeit, neue Spieler zu verpflichten oder Akteure zu verkaufen. Fixe Wechsel und Gerüchte - sowohl national als auch international - fasst ran zusammen.

Das Sommer-Transferfenster sorgte bereits für reichlich Schlagzeilen, vor allem die saudi-arabische Pro League langte auf dem Transfermarkt mächtig zu.

Aber auch die Bundesliga hielt sich nicht zurück, der FC Bayern vermeldete mit dem Transfer von Harry Kane gar einen neuen Rekord. Auch im Winter-Transferfenster dürfte sich einiges beim deutschen Rekordmeister tun, vor allem in der Defensive soll Verstärkung her.

Vom 1. bis zum 31. Januar 2024 haben der FCB, die 17 anderen Bundesligisten sowie die Vereine aus England und Frankreich die Möglichkeit, ihre Mannschaft zu verstärken oder Akteure abzugeben. In Spanien und Italien ist dies erst ab dem 2. Januar möglich, in Portugal startet die Transferperiode am 3. Januar.

Gerüchte um mögliche Neuzugänge gibt es sowohl national als auch international reichlich. Der ein oder andere fixe Transfer wurde ebenfalls schon vermeldet. ran fasst nachfolgend zusammen.