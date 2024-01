Anzeige Das Winter-Transferfenster läuft. Vom 1. bis zum 31. Januar haben Bundesliga-Vereine Zeit, neue Spieler zu verpflichten oder Akteure zu verkaufen. Fixe Wechsel und Gerüchte - sowohl national als auch international - fasst ran zusammen. Das Sommer-Transferfenster sorgte bereits für reichlich Schlagzeilen, vor allem die saudi-arabische Pro League langte auf dem Transfermarkt mächtig zu. Aber auch die Bundesliga hielt sich nicht zurück, der FC Bayern vermeldete mit dem Transfer von Harry Kane gar einen neuen Rekord. Auch im Winter-Transferfenster dürfte sich einiges beim deutschen Rekordmeister tun, vor allem in der Defensive soll Verstärkung her. Vom 1. bis zum 31. Januar 2024 haben der FCB, die 17 anderen Bundesligisten sowie die Vereine aus England und Frankreich die Möglichkeit, ihre Mannschaft zu verstärken oder Akteure abzugeben. In Spanien und Italien ist dies erst ab dem 2. Januar möglich, in Portugal startet die Transferperiode am 3. Januar. Gerüchte um mögliche Neuzugänge gibt es sowohl national als auch international reichlich. Der ein oder andere fixe Transfer wurde ebenfalls schon vermeldet. ran fasst nachfolgend zusammen.

+++ Jerome Boateng unterschreibt wohl bei US Salernitana +++ Ex-Weltmeister Jerome Boateng hat allem Anschein nach einen neuen Klub gefunden. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, unterschreibt der 35 Jahre alte Innenverteidiger beim italienischen Serie-A-Klub US Salernitana. Demnach weile Boateng aktuell bereits in Italien, um die letzten Details auszuverhandeln. Dabei soll es jedoch nur noch um Kleinigkeiten gehen. Bei Salernitana ist Boateng demnach als Ersatz für den früheren Bayern-Nachwuchsspieler Flavius Daniliuc vorgesehen, der vor einem Wechsel zu RB Salzburg steht. Boateng ist seit seinem Abschied von Olympique Lyon im Sommer 2023 ohne Klub. Im Herbst stand er kurz vor einem Kurzzeit-Engagement bei seinem Ex-Klub FC Bayern München, der öffentliche Druck aufgrund seiner persönlichen Probleme - unter anderem soll er seine Ex-Freundin misshandelt haben - ließ den Deal aber platzen.

+++ Bayer Leverkusen verpflichtet Boniface-Ersatz +++ Der Boniface-Ersatz ist in Leverkusen eingetroffen. Borja Iglesias von Real Betis Sevilla saß beim 0:0 seines neuen Teams gegen Borussia Mönchengladbach bereits auf der VIP-Tribüne. Nach Abpfiff machte es Bayer dann offiziell. Der Stürmer wird bis zum Saisonende ausgeliehen und soll den verletzten Victor Boniface ersetzen. Er erhält die Rückennummer neun. "Das ist wirklich eine fantastische Herausforderung für mich. Die Mannschaft sorgt momentan auch in Spanien für Furore, viele schauen dort auf das Team, das derzeit ein wirklich beeindruckendes Bild abgibt", wird Iglesias zitiert. Er sei begeistert, jetzt auch ein Teil davon zu werden und werde alles für den Erfolg der Mannschaft tun. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sieht die Leverkusener damit wieder gut aufgestellt. "Er ist körperlich stark, macht viele Bälle fest, agiert kombinationssicher, scheut keinen Zweikampf und hat einen guten Torabschluss. Mit ihm haben wir die notwendige Option im Angriff, um unseren Weg erfolgreich weiterzugehen."

+++ VfB Stuttgart hat offenbar Interesse an Ex-Herthaner Marko Grujic +++ Marko Grujic könnte vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen. Wie "Sky" meldet, beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Hertha BSC. Grujic spielt mittlerweile beim FC Porto, kommt dort aber - wenn überhaupt - nur zu Kurzeinsätzen. Um sich für den Kader der serbischen Nationalmannschaft für die EM in Deutschland zu empfehlen, bräuchte er aber wohl mehr Einatzzeiten. Ob er die in Stuttgart bekommen wird, ist aber fraglich. Schließlich sind auf seiner Position im Mittelfeld Angelo Stiller und Atakan Karazor gesetzt. Laut "Sky"-Informationen strebt der VfB eine Leihe inklusive Kaufoption an, Porto wolle Gruijc aber sofort verkaufen.

Eintracht Frankfurt holt französisches Top-Talent Jean-Matteo Bahoya +++ Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich das französische Top-Talent Jean-Matteo Bahoya vom SCO Angers geangelt. Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablöse auf rund acht Millionen Euro inklusive Boni. "Jean-Mattéo Bahoya zählt zu den vielversprechendsten Talenten Frankreichs und passt ideal in unser Anforderungsprofil. Mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor wird er unser Offensivspiel bereichern", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Pressemitteilung zitiert. Bei der SGE trägt der flexibel einsetzbare Offensivspieler künftig die Rückennummer 19 und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2029.

+++ Wechsel von Borja Iglesias zu Bayer Leverkusen offenbar fix! +++ Bayer Leverkusen hat offenbar Ersatz für den bis April verletzten Victor Boniface gefunden. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich die Werkself mit Real Betis auf eine Leihe mit Kaufoption von Stürmer Borja Iglesias geeinigt. Der Spieler hatte in den vergangenen Tagen einem Wechsel bereits zugesagt, es fehlte aber noch die Einigung mit dem spanischen Erstligisten. Laut Romano ist der Deal nun fix und der Stürmer wird bis Saisonende in die Bundesliga wechseln. Die Kaufoption beläuft sich offenbar auf acht Millionen Euro. In der vergangenen Saison erzielte Borja Iglesias noch 15 Ligatreffer für Real Betis. Der 31-Jährige verlor aber dann seinen Stammplatz und kam in der laufenden Spielzeit nur elfmal zum Einsatz, ohne einen Scorerpunkt zu erzielen.

+++ Doch kein Bayer Leverkusen - Moise Kean wohl kurz vor Wechsel zu Atletico Madrid +++ Zuletzt wurde Juventus-Stürmer Moise Kean als möglicher Boniface-Ersatz mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Der Italiener wird aber offenbar nicht in die Bundesliga wechseln. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, steht der 23-Jährige kurz vor einer Leihe bis Saisonende zu Atletico Madrid. Bei Juventus Turin konnte sich Kean in der laufenden Saison nicht als Stammspieler etablieren und sammelte nur zwölf Einsätze. Mit einer Leihe und mehr Spielzeit möchte sich der Italiener für einen Kaderplatz bei der Europameisterschaft im Sommer empfehlen.

+++ Bayer Leverkusen mit Borja Iglesias einig: Durchbruch bei Verhandlungen mit Real Betis? +++ Bayer Leverkusen soll den spanischen Mittelstürmer Borja Iglesias als Ersatz für den bis April verletzten Victor Boniface ins Visier genommen haben. Nun könnte sich der Deal konkretisieren, denn wie der "kicker" berichtet, soll sich die Werkself mit dem 31-Jährigen geeinigt haben. Die Verhandlungen zwischen Bayer Leverkusen und Real Betis laufen allerdings noch. Während zunächst von Uneinigkeiten zwischen den Klubs berichtet wurde (Bayer ersucht wohl eine Leihe, Real Betis wollte den Spieler offenbar für 10 Millionen Euro verkaufen), scheint nun die Möglichkeit eines Wechsels auf Leihbasis immer realistischer. Laut "kicker" könnten sich Leverkusen und der spanische Erstligist auf eine Leihgebühr im niedrigen siebenstelligen Bereich einigen.

+++ Milinkovic-Savic wohl unglücklich: Folgt nun die Flucht aus Saudi-Arabien? +++ Erst im Sommer 2023 wechselte der Serbe Sergej Milinkovic-Savic für kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse von Lazio Rom nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal und folgte damit dem Ruf des Geldes. Doch so wirklich dürfte es dem Mittelfeldspieler in der Wüste wohl nicht gefallen. Wie das Portal "La Lazio Siamo Noi" berichtet, strebt der 28-Jährige daher trotz Vertrages bis 2026 einen Wechsel zurück nach Europa an. Dem Bericht nach soll Milinkovic-Savic am Rande des italienischen Supercups in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zwischen Inter Mailand und seinem Ex-Klub Lazio Rom seinen Wunsch nach einem Abgang aus der Wüste kundgetan haben. "Ich vermisse euch so sehr. Ich würde gerne zu Lazio zurückzukehren", soll Milinkovic-Savic Lazio-Präsident Claudio Lotito sowie -Trainer Maurizio Sarri am Flughafen von Riad mitgeteilt haben. Zuletzt verließ mit Ex-Liverpool-Kapitän Jordan Henderson bereits ein großer Name Saudi-Arabien nach einem halben Jahr schon wieder. Der Engländer heuerte mittlerweile bei Ajax Amsterdam an.

+++ Zwei französische Talente für Eintracht Frankfurt? +++ Wie die "L'Equipe" berichtet, könnte sich Eintracht Frankfurt zeitnah zwei französische Youngster sichern. Die Verhandlungen mit SCO Angers bezüglich Offensivspieler Jean-Matteo Bahoya sollen bereits weit fortgeschritten sein. Neben Bahoya zeigt die SGE laut verschiedenen Medienberichten schon länger Interesse an Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain. Der Bundesligist soll sich mit dem Spieler nun weitestgehend einig sein, der wohl zu Gehaltseinbußen bereit ist. Allerdings sollen die Vereine noch um die Ablösesumme feilschen, die bei einer Leihe im Falle einer wahrscheinlichen Kaufpflicht im Sommer 2024 fällig wäre. Laut "Bild" soll die Eintracht aktuell 15 bis 18 Millionen Euro für den Angreifer bieten, dem Champions-League-Achtelfinalisten sei das aber zu wenig.

+++ Fix! Hertha BSC leiht Mittelfeldspieler Barkok von Mainz 05 +++ Zweitligist Hertha BSC hat die Leihe von Mittelfeldspieler Aymen Barkok bestätigt. Der 25-Jährige wechselt von Mainz 05 zu den Berlinern. "Aymen ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der auch international schon Erfahrung gesammelt hat. Er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann uns sofort helfen. Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel ankurbeln“, wird Herthas Sportdirektor Benjamin Weber in der Pressemitteilung zitiert.

Für den FSV bestritt der Deutsch-Marokkaner in der laufenden Saison bislang 13 Bundesliga-Partien und hat in Mainz noch einen Vertrag bis 2025.

PSG will 80-Millionen-Mann Ramos wohl loswerden +++ Beim französischen Meister Paris St. Germain könnte es bis Ende Januar noch zu einem kuriosen Abgang kommen. Laut "L'Equipe" will PSG den erst im Sommer 2023 verpflichteten Stürmer Goncalo Ramos schon wieder loswerden. Der Portugiese, der wohl vor allem auf Wunsch von PSGs Strategischem Berater Luis Campos nach Paris wechselte, kostete kolportierte 80 Millionen Euro Ablöse. Erst Ende November zog PSG offiziell die Kaufoption, des zunächst ausgeliehen Ramos. Allerdings soll der 22-Jährige nicht optimal ins taktische Konzept von Coach Luis Enrique passen und ist deshalb bei den Franzosen nur selten Teil der Startelf. Zwar äußerte sich Enrique zuletzt öffentlich immer wieder positiv zur Personalie Ramos, dem fünftteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte, dennoch soll dem Bericht zufolge eine mögliche Leihe des Angreifers zum FC Arsenal im Raum stehen.

+++ Fix! Sheraldo Becker verlässt Union Berlin +++ Die Zeit von Sheraldo Becker bei Union Berlin ist vorbei. Der 28-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu Real Sociedad San Sebastian nach Spanien. Dort unterschreibt der schnelle Angreifer einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. An der alten Försterei machte Becker 140 Pflichtspiele, in denen ihm 50 Torbeteiligungen gelangen. Beide Klubs haben den Transfer bereits bestätigt. Union soll demnach fünf Millionen Euro Ablöse erhalten.

+++ Justin Diehl könnte doch beim 1. FC Köln bleiben +++ Nachdem das Top-Talent Justin Diehl vom 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim sein Saisondebüt feierte und ausdrückliches Lob von Trainer Timo Schultz erhielt, könnte er dem Verein doch erhalten bleiben. Das spekuliert zumindest die "Sport Bild". Demnach ist die Grundvoraussetzung für eine etwaige Verlängerung des 19-Jährigen der Klassenerhalt des "Effzeh". Dann soll das Lager Diehl laut des Berichts über einen neuen Einjahresvertrag nachdenken. Dennoch ist ein Abschied deutlich wahrscheinlicher. Der VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen sollen die ersten Interessenten sein.

+++ Sheraldo Becker auf dem Weg nach Spanien +++ Union Berlin und Sheraldo Becker gehen wohl getrennte Wege, der Stürmer wird die Köpenicker in Kürze nach viereinhalb Jahren verlassen. Der Offensivspieler steht vor einem Wechsel zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian. Wie der Verein am Mittwoch auf der Spieltagspressekonferenz mitteilte, sei der 28-Jährige derzeit für Vertragsgespräche freigestellt. Trainer Nenad Bjelica wünschte Becker, sollte ein Wechsel über die Bühne gehen, viel Glück. Für den langjährigen Leistungsträger, dessen Vertrag noch bis zum Sommer läuft, sollen die Berliner angeblich eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro erhalten.

+++ Werder holt Argentinier für die Innenverteidigung +++ Werder Bremen hat Julian Malatini vom argentinischen Erstligisten Defensa y Justicia aus Buenos Aires verpflichtet. Der 22-jährige Argentinier soll den verletzten Innenverteidiger Amos Pieper ersetzen, der wegen eines Knöchelbruchs große Teile der Rückrunde verpassen wird. Malatini kann auch auf der rechten Abwehrseite spielen. Um die Integration des Südamerikaners zu fördern, wird der Paraguayer Nelson Valdez bis auf Weiteres das Trainerteam der Profis verstärken. Valdez war lange Jahre Spieler bei Werder und holte 2004 das Double aus Meisterschaft und Pokal mit den Bremern. Derzeit ist er Co-Trainer der U23-Mannschaft von Werder.

+++ Union findet Bonucci-Nachfolger in der Bundesliga +++ Union Berlin reagiert auf den bevorstehenden Abgang von Leonardo Bonucci reagieren (siehe unten) und hat einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Demnach kommt Kevin Vogt von Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim an die alte Försterei. Vogt war in der ersten Jahreshälfte Stammspieler in Hoffenheim, Union bezahlt etwas weniger als zwei Millionen Euro an die Sinsheimer, wo der 32-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Vogt bringt die Erfahrung von 319 Bundesliga-Spielen mit, den Abstiegskampf kennt er aus seinen Stationen in Hoffenheim, Augsburg und Köln bereits bestens.

+++ Ab in die Türkei! Leonardo Bonucci nach halbem Jahr schon wieder auf dem Sprung +++ Leonardo Bonucci wird Union Berlin nach einem halben Jahr wohl schon wieder verlassen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Köpenicker und der unzufriedene Innenverteidiger bereits auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Nun wird Bonucci offenbar ablösefrei in die Türkei wechseln. Der 36-Jährige habe sich laut Romano bereits mit Fenerbahce Istanbul auf einen Vertrag bis Saisonende geeinigt. Der Europameister wechselte im vergangenen Sommer von Juventus Turin nach Deutschland und unterschrieb in Berlin-Köpenick einen Vertrag bis 2024.

+++ Kein Bayern für Radu Dragusin: Wechsel zu Tottenham wohl fix +++ Verteidiger Radu Dragusin steht kurz vor einem Transfer vom CFC Genua zu Tottenham Hotspur, berichtet "Sky". Der Rumäne habe das Angebot von Bayern München abgelehnt und sich für einen Wechsel in die Premier League entschieden. Die Ablösesumme soll sich auf 25 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni belaufen. Der 21-Jährige ist laut "Sky" bereits auf dem Weg nach London, um den Medizincheck zu absolvieren.

+++ Timo Werner wechselt per Leihe zu Tottenham +++ Nationalstürmer Timo Werner verlässt den DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig und will bei Tottenham Hotspur seine Chancen auf die Heim-EM erhöhen. Der englische Spitzenklub verkündete am Dienstagabend, dass der 27-Jährige zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen wird. Nach Angaben der Spurs besitzt der Klub aus London eine Kaufoption, dies bestätigte RB in seiner Mitteilung nicht. Werners Vertrag bei RB läuft noch bis 2026. In Leipzig gehörte er zuletzt nicht mehr zur Stammformation, spielte in der Bundesliga nur zweimal von Beginn an, in der Champions League kein einziges Mal. Nur auf zwei Tore kam er in 14 Pflichtspielen. Werner hatte bereits von 2020 bis 2022 in der Premier League gespielt, damals war er von Leipzig für 53 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea gewechselt. Im Sommer 2022 holte ihn RB für 20 Millionen Euro zurück.

+++ Rückkehr zum 1. FC Köln? Lukas Podolski bestätigt "gute Gespräche" +++ Lukas Podolski könnte zum 1. FC Köln zurückkehren. "Ich hatte ja auf die Trainerstelle gehofft, aber da hat sich keiner gemeldet", erklärte der ehemalige FC-Stürmer mit einem Augenzwinkern bei "Sky", um dann ernsthaft zu antworten: "Es freut mich sehr, dass der Verein den Kontakt zu mir gesucht hat. Das war beim alten Vorstand nie der Fall." Es habe "ein paar Termine am Geißbockheim mit den Verantwortlichen" gegeben, erklärte der Weltmeister von 2014. Konkret vermelden könne er aber längst noch nichts. "Es gibt erstmal wichtigeres dort, als in den kommenden zwei Wochen einen Platz für Lukas Podolski zu finden. Wichtig ist, dass der Verein die Klasse hält – und dann werden sicher weitere Gespräche stattfinden." Der 38-Jährige ist im Moment ohnehin noch aktiver Fußballer. In Polen kickt der Stürmer aktuell für Gornik Zabrze und kommt in 15 Pflichtspielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

+++ Eintracht Frankfurt lässt Lucas Alario gen Brasilien ziehen +++ In der Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen, wonach Lucas Alario mit seiner Rolle bei Eintracht Frankfurt unzufrieden sein soll. Nun ist das Kapitel offiziell beendet. Wie die SGE am Donnerstagabend mitteilte, schließt sich der Angreifer dem brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC an. Als Ablösesumme wird in den Medien eine niedrige einstellige Millionensumme genannt. Alario war im Sommer 2022 für kolportierte fünf Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt und hatte in 26 Pflichtspielen zwei Treffer erzielt. In Brasilien hat er einen Vertrag bis Dezember 2025 unterzeichnet.

+++ Benfica wohl kurz vor Verpflichtung von Marco Leonardo +++ Benfica Lissabon wird sich in diesem Winter mit Stürmer Marcos Leonardo verstärken. Das berichten verschiedene Medien, darunter Fabrizio Romano, der ein Foto vom Santos-Stürmer am Flughafen postete. Rund 18 Millionen Euro soll der 20-Jährige, der in 100 Ligaspielen 35 Treffer erzielte und sechs vorbereitete, kosten. Zudem erhält Santos angeblich eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

+++ Reguilon-Leihe nach Manchester abgebrochen - Wird der BVB hellhörig? +++ Sergio Reguilon wird die laufende Spielzeit nicht wie ursprünglich geplant bei Manchester United zu Ende bringen, sondern kehrt vorzeitig zu seinem Stammverein Tottenham Hotspur zurück. Das gaben die Klubs am Donnerstag bekannt. Bei den "Red Devils" kam der Linksverteidiger nur in zwölf Partien zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Der Leihabbruch könnte möglicherweise auch Borussia Dortmund interessieren. In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Gerüchte über ein BVB-Interesse am Spanier auf, mittlerweile soll sich der Champions-League-Achtelfinalist aber auf Ian Maatsen vom FC Chelsea fokussieren.

+++ Manchester United wohl an Eric Maxim Choupo-Moting interessiert +++ Mit 22 Toren stellt Manchester United momentan den drittschlechtesten Angriff der Premier League - nur die Schlusslichter Sheffield United (15) und Burnley (20) haben bisher weniger Treffer erzielt. Wie "The Athletic" berichtet, sind die Red Devils aus diesem Grund auf der Suche nach Offensiv-Verstärkung. Der englische Rekordmeister ist aber offenbar knapp bei Kasse und sucht daher nach einer kostengünstigen Lösung. Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting soll auf dem Zettel des Premier-League-Klubs stehen. Der 34-Jährige sei wohl für einen einstelligen Millionenbetrag zu haben, auch weil sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. In der laufenden Saison sammelte der Kameruner 19 Einsätze und drei Tore, stand allerdings nur fünf Mal in der Startaufstellung der Bayern. Hinter Harry Kane und Mathys Tel ist Choupo-Moting momentan nur die dritte Option im Angriff. Auch aufgrund seines hohen Gehalts könnte der deutsche Rekordmeister also durchaus offen für einen Abgang sein.

+++ Tottenham-Keeper Hugo Lloris vor Wechsel in die MLS +++ Nach über elf Jahren bei den Tottenham Hotspur steht Torwart Hugo Lloris kurz vor einem Wechsel zum Los Angeles FC in der MLS, berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Laut Romano seien sich alle Parteien über den Deal einig. Für den Franzosen liege ein Einjahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung zur Unterschrift bereit. Lloris wechselte 2012 von Olympique Lyon zu den Spurs und stand seitdem in 444 Spielen für den Premier-League-Klub im Tor. In der laufenden Saison kam der Weltmeister von 2018 allerdings kein einziges Mal zum Einsatz. Unter Trainer Ange Postecoglu war Lloris zur Nummer drei hinter Stammkeeper Guglielmo Vicario und Ersatztorwart Fraser Forster degradiert worden.

+++ FC Barcelona macht Verpflichtung von Vitor Roque offiziell +++ Der FC Barcelona hat sich das brasilianische Sturm-Talent Vitor Roque geangelt und den 18-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 ausgestattet. Zudem beinhaltet der Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro. Das gab der katalanische Spitzenklub offiziell bekannt. Im Gegenzug sollen Medienberichten zufolge 40 Millionen Euro zu Athletico Paranense gewandert sein. Durch Boni kann die Summe wohl noch um weitere 21 Millionen steigen.

+++ Durosinmi-Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht wohl kurz bevor +++ Wie die "Bild" vermeldet, sollen sich Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen auf einen Wechsel von Stürmer Rafiu Durosinmi geeinigt haben. So überweist die SGE rund neun Millionen Euro an den tschechischen Erstligisten, bei dem der Nigerianer noch einen Vertrag bis Sommer 2026 besitzt. Bereits am Donnerstag soll der 20-Jährige seinen Medizincheck am Main absolvieren und im Anschluss einen Vertrag bis voraussichtlich 2028 unterzeichnen.