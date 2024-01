Winter-Transfers und Gerüchte im Ticker: Leonardo Bonucci auf dem Sprung in die Türkei?

Anzeige Das Winter-Transferfenster läuft. Vom 1. bis zum 31. Januar haben Bundesliga-Vereine Zeit, neue Spieler zu verpflichten oder Akteure zu verkaufen. Fixe Wechsel und Gerüchte - sowohl national als auch international - fasst ran zusammen. Das Sommer-Transferfenster sorgte bereits für reichlich Schlagzeilen, vor allem die saudi-arabische Pro League langte auf dem Transfermarkt mächtig zu. Aber auch die Bundesliga hielt sich nicht zurück, der FC Bayern vermeldete mit dem Transfer von Harry Kane gar einen neuen Rekord. Auch im Winter-Transferfenster dürfte sich einiges beim deutschen Rekordmeister tun, vor allem in der Defensive soll Verstärkung her. Vom 1. bis zum 31. Januar 2024 haben der FCB, die 17 anderen Bundesligisten sowie die Vereine aus England und Frankreich die Möglichkeit, ihre Mannschaft zu verstärken oder Akteure abzugeben. In Spanien und Italien ist dies erst ab dem 2. Januar möglich, in Portugal startet die Transferperiode am 3. Januar. Gerüchte um mögliche Neuzugänge gibt es sowohl national als auch international reichlich. Der ein oder andere fixe Transfer wurde ebenfalls schon vermeldet. ran fasst nachfolgend zusammen.

Anzeige

+++ Ab in die Türkei? Leonardo Bonucci nach halbem Jahr schon wieder auf dem Sprung +++ Leonardo Bonucci will Union Berlin nach einem halben Jahr offenbar schon wieder verlassen. Etwaige Gerüchte gab es bereits in den vergangenen Wochen. Nun soll es konkretes Interesse aus der Türkei geben: Wie der TV-Sender "Sportitalia" berichtet, wolle Fenerbahce den in der Hauptstadt unzufriedenen Innenverteidiger verpflichten. Demnach hat der türkische Topklub das Umfeld Bonuccis schon kontaktiert. Zuletzt gab es Berichte, dass auch die AS Roma im Rennen gewesen sei, doch zu einem Wechsel kam es nicht. In der Türkei öffnet das Transferfenster erst am 11. Januar. Der Europameister wechselte im vergangenen Sommer von Juventus Turin nach Deutschland und unterschrieb in Berlin-Köpenick einen Vertrag bis 2024.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Rückkehr zum 1. FC Köln? Lukas Podolski bestätigt "gute Gespräche" +++ Lukas Podolski könnte zum 1. FC Köln zurückkehren. "Ich hatte ja auf die Trainerstelle gehofft, aber da hat sich keiner gemeldet", erklärte der ehemalige FC-Stürmer mit einem Augenzwinkern bei "Sky", um dann ernsthaft zu antworten: "Es freut mich sehr, dass der Verein den Kontakt zu mir gesucht hat. Das war beim alten Vorstand nie der Fall." Es habe "ein paar Termine am Geißbockheim mit den Verantwortlichen" gegeben, erklärte der Weltmeister von 2014. Konkret vermelden könne er aber längst noch nichts. "Es gibt erstmal wichtigeres dort, als in den kommenden zwei Wochen einen Platz für Lukas Podolski zu finden. Wichtig ist, dass der Verein die Klasse hält – und dann werden sicher weitere Gespräche stattfinden." Der 38-Jährige ist im Moment ohnehin noch aktiver Fußballer. In Polen kickt der Stürmer aktuell für Gornik Zabrze und kommt in 15 Pflichtspielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

+++ Eintracht Frankfurt lässt Lucas Alario gen Brasilien ziehen +++ In der Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen, wonach Lucas Alario mit seiner Rolle bei Eintracht Frankfurt unzufrieden sein soll. Nun ist das Kapitel offiziell beendet. Wie die SGE am Donnerstagabend mitteilte, schließt sich der Angreifer dem brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC an. Als Ablösesumme wird in den Medien eine niedrige einstellige Millionensumme genannt. Alario war im Sommer 2022 für kolportierte fünf Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt und hatte in 26 Pflichtspielen zwei Treffer erzielt. In Brasilien hat er einen Vertrag bis Dezember 2025 unterzeichnet.

Anzeige

Anzeige +++ Benfica wohl kurz vor Verpflichtung von Marco Leonardo +++ Benfica Lissabon wird sich in diesem Winter mit Stürmer Marcos Leonardo verstärken. Das berichten verschiedene Medien, darunter Fabrizio Romano, der ein Foto vom Santos-Stürmer am Flughafen postete. Rund 18 Millionen Euro soll der 20-Jährige, der in 100 Ligaspielen 35 Treffer erzielte und sechs vorbereitete, kosten. Zudem erhält Santos angeblich eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

+++ Reguilon-Leihe nach Manchester abgebrochen - Wird der BVB hellhörig? +++ Sergio Reguilon wird die laufende Spielzeit nicht wie ursprünglich geplant bei Manchester United zu Ende bringen, sondern kehrt vorzeitig zu seinem Stammverein Tottenham Hotspur zurück. Das gaben die Klubs am Donnerstag bekannt. Bei den "Red Devils" kam der Linksverteidiger nur in zwölf Partien zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Der Leihabbruch könnte möglicherweise auch Borussia Dortmund interessieren. In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Gerüchte über ein BVB-Interesse am Spanier auf, mittlerweile soll sich der Champions-League-Achtelfinalist aber auf Ian Maatsen vom FC Chelsea fokussieren.

+++ Manchester United wohl an Eric Maxim Choupo-Moting interessiert +++ Mit 22 Toren stellt Manchester United momentan den drittschlechtesten Angriff der Premier League - nur die Schlusslichter Sheffield United (15) und Burnley (20) haben bisher weniger Treffer erzielt. Wie "The Athletic" berichtet, sind die Red Devils aus diesem Grund auf der Suche nach Offensiv-Verstärkung. Der englische Rekordmeister ist aber offenbar knapp bei Kasse und sucht daher nach einer kostengünstigen Lösung. Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting soll auf dem Zettel des Premier-League-Klubs stehen. Der 34-Jährige sei wohl für einen einstelligen Millionenbetrag zu haben, auch weil sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. In der laufenden Saison sammelte der Kameruner 19 Einsätze und drei Tore, stand allerdings nur fünf Mal in der Startaufstellung der Bayern. Hinter Harry Kane und Mathys Tel ist Choupo-Moting momentan nur die dritte Option im Angriff. Auch aufgrund seines hohen Gehalts könnte der deutsche Rekordmeister also durchaus offen für einen Abgang sein.

+++ Tottenham-Keeper Hugo Lloris vor Wechsel in die MLS +++ Nach über elf Jahren bei den Tottenham Hotspur steht Torwart Hugo Lloris kurz vor einem Wechsel zum Los Angeles FC in der MLS, berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Laut Romano seien sich alle Parteien über den Deal einig. Für den Franzosen liege ein Einjahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung zur Unterschrift bereit. Lloris wechselte 2012 von Olympique Lyon zu den Spurs und stand seitdem in 444 Spielen für den Premier-League-Klub im Tor. In der laufenden Saison kam der Weltmeister von 2018 allerdings kein einziges Mal zum Einsatz. Unter Trainer Ange Postecoglu war Lloris zur Nummer drei hinter Stammkeeper Guglielmo Vicario und Ersatztorwart Fraser Forster degradiert worden.

Anzeige

+++ FC Barcelona macht Verpflichtung von Vitor Roque offiziell +++ Der FC Barcelona hat sich das brasilianische Sturm-Talent Vitor Roque geangelt und den 18-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 ausgestattet. Zudem beinhaltet der Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro. Das gab der katalanische Spitzenklub offiziell bekannt. Im Gegenzug sollen Medienberichten zufolge 40 Millionen Euro zu Athletico Paranense gewandert sein. Durch Boni kann die Summe wohl noch um weitere 21 Millionen steigen.

Anzeige

+++ Durosinmi-Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht wohl kurz bevor +++ Wie die "Bild" vermeldet, sollen sich Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen auf einen Wechsel von Stürmer Rafiu Durosinmi geeinigt haben. So überweist die SGE rund neun Millionen Euro an den tschechischen Erstligisten, bei dem der Nigerianer noch einen Vertrag bis Sommer 2026 besitzt. Bereits am Donnerstag soll der 20-Jährige seinen Medizincheck am Main absolvieren und im Anschluss einen Vertrag bis voraussichtlich 2028 unterzeichnen.

Anzeige

+++ Elmas folgt bei RB Leipzig offenbar auf Forsberg +++ Emil Forsberg verlässt RB Leipzig und wechselt in die MLS zu den New York Red Bulls, sein Ersatz soll derweil schon feststehen. Aus Neapel kommt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Eljif Elmas. Der 24-Jährige soll den Medizincheck bereits bestanden haben, eine offizielle Verkündung steht aber noch aus. Die Ablösesumme für den offensiven Mittelfeldspieler soll um die 23 Millionen Euro betragen.