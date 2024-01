Winter-Transfers und Gerüchte im Ticker: Lukas Podolski vor Rückkehr zum 1. FC Köln?

Vom 1. bis zum 31. Januar 2024 haben der FCB, die 17 anderen Bundesligisten sowie die Vereine aus England und Frankreich die Möglichkeit, ihre Mannschaft zu verstärken oder Akteure abzugeben. In Spanien und Italien ist dies erst ab dem 2. Januar möglich, in Portugal startet die Transferperiode am 3. Januar.

Aber auch die Bundesliga hielt sich nicht zurück, der FC Bayern vermeldete mit dem Transfer von Harry Kane gar einen neuen Rekord. Auch im Winter-Transferfenster dürfte sich einiges beim deutschen Rekordmeister tun, vor allem in der Defensive soll Verstärkung her.

Der 38-Jährige ist im Moment ohnehin noch aktiver Fußballer. In Polen kickt der Stürmer aktuell für Gornik Zabrze und kommt in 15 Pflichtspielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Es habe "ein paar Termine am Geißbockheim mit den Verantwortlichen" gegeben, erklärte der Weltmeister von 2014. Konkret vermelden könne er aber längst noch nichts. "Es gibt erstmal wichtigeres dort, als in den kommenden zwei Wochen einen Platz für Lukas Podolski zu finden. Wichtig ist, dass der Verein die Klasse hält – und dann werden sicher weitere Gespräche stattfinden."

+++ Eintracht Frankfurt lässt Lucas Alario gen Brasilien ziehen +++

In der Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen, wonach Lucas Alario mit seiner Rolle bei Eintracht Frankfurt unzufrieden sein soll. Nun ist das Kapitel offiziell beendet.

Wie die SGE am Donnerstagabend mitteilte, schließt sich der Angreifer dem brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre SC an. Als Ablösesumme wird in den Medien eine niedrige einstellige Millionensumme genannt.

Alario war im Sommer 2022 für kolportierte fünf Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main gewechselt und hatte in 26 Pflichtspielen zwei Treffer erzielt. In Brasilien hat er einen Vertrag bis Dezember 2025 unterzeichnet.