Woltemade: Besser dank der Premier League

Nationalspieler Nick Woltemade sieht sich seit seinem Wechsel zu Newcastle United in die Premier League als besseren Fußballer. Er habe in den wenigen Monaten seit seinem Transfer vom VfB Stuttgart auf die Insel körperlich "deutlich zugelegt, dass ich deutlich mehr Sprints ziehen kann, dass ich deutlich effektiver im Anlaufen geworden bin bei der Defensivarbeit, weil es sehr gefordert wird", sagte der 23-Jährige und betonte: "Das hilft meinem Spiel - und das hilft mir als Spieler."

Die Intensität und "das Physische" sei "der größte Unterschied" zur Bundesliga, berichtete Woltemade: "Das habe ich in den ersten Spielen auch gezeigt bekommen, dass ich mich da auch erstmal an das Tempo gewöhnen musste." Anfangs habe er "richtig schnell Krämpfe" bekommen, "das hat sich mittlerweile gelegt".

Julian Nagelsmann bescheinigte seinem Schützling, der in der DFB-Elf aktuell Stürmer Nummer eins ist, eine "sehr gute Entwicklung". In der Premier League werde "ein anderer Fußball" gespielt, meinte der Bundestrainer. Obwohl von Woltemade auch in Sachen Pressing viel verlangt werde, habe er "schon einige Male getroffen".

Zudem sei er "sehr beliebt bei den Fans und fühlt sich wohl in der Stadt. Die Gesamtgemengelage fühlt sich für Nick gut an - auch für uns. Seine Rolle gerade ist super wichtig." Das liege einerseits an Verletzungen, andererseits sei Woltemade "ein sehr guter Spieler. Es steckt noch viel in ihm."