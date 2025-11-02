Woltemade früh raus: Newcastle unterliegt West Ham

Niederlage und Kurzarbeit: Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade hat mit Newcastle United im Auswärtsspiel bei West Ham United einen Tag zum Vergessen erlebt. Beim 1:3 (1:2) in Ost-London wurde der bis dahin unauffällige Ex-Stuttgarter schon zur zweiten Halbzeit ausgewechselt und konnte nicht an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Newcastle hängt mit zwölf Punkten aus zehn Spielen im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. Das ganz schwach in die Saison gestartete West Ham (7) verbesserte sich durch seinen erst zweiten Sieg auf Platz 18.

Die "Magpies" aus Newcastle, bei denen neben Woltemade auch Nationalspieler Malick Thiaw in der Startelf stand, gingen im Olympiastadion von 2012 früh durch Jacob Murphy (4.) in Führung. West Ham, weiterhin ohne den verletzten Niclas Füllkrug, drehte vor der Pause durch Lucas Paqueta (38.) und ein Eigentor von Sven Botman (45.+5) das Spiel. Tomas Soucek (90.+8) erzielte spät West Hams dritten Treffer.