Wolverhampton trennt sich von Ex-Löwen-Coach Pereira

Der frühere 1860-Trainer Vitor Pereira ist seinen Job beim englischen Fußball-Erstligisten Wolverhampton Wanderers los. Der Tabellenletzte trennte sich einen Tag nach der 0:3-Niederlage beim FC Fulham vom portugiesischen Teammanager, unter dem die Wolves in der laufenden Saison in zehn Spielen nur zwei Punkte geholt hatten.

"Die Ergebnisse und die Leistung sind unterhalb eines akzeptablen Standards gefallen", hieß es in einer Pressemitteilung des Klubs. Der 57 Jahre alte Pereira war seit Dezember 2024 im Amt.

Pereira war im Januar 2017 zu den Münchner Löwen gekommen, bei denen es damals unter Investor Hasan Ismaik und Geschäftsführer Anthony Power vogelwild zuging. Am Saisonende stieg das Team mit Stefan Ortega, Florian Neuhaus und Ivica Olic im Kader aus der 2. Bundesliga ab, Pereira war Geschichte - und der Klub musste nach der Lizenzverweigerung für die 3. Liga in der Regionalliga neu starten.