Youth League: Bayern-Jugend scheitert an Olympiakos

Anzeige

Der Titeltraum der U19 von Bayern München in der Youth League ist ausgeträumt. Die Mannschaft von Trainer Rene Maric scheiterte im Viertelfinale zu Hause am Campus am griechischen Vertreter Olympiakos Piräus mit 1:3 (0:3).

Damit ist der FSV Mainz 05 der letzte verbliebene deutsche Vertreter im Wettbewerb. Die neuen "Bruchweg Boys", die bereits Größen wie den FC Barcelona und Manchester City ausgeschaltet haben, treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (18 Uhr) auf den FC Porto.

Die Bayern verspielten ihre Hoffnungen unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel nach gutem Beginn in einer Schwächeperiode der ersten Halbzeit. Die Gäste nutzten diese zu drei Toren binnen acht Minuten.